Lionel Messi n'aime que l'argent, un proche est choqué

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Lionel Messi entame les derniers mois de son contrat actuel avec le Paris Saint-Germain et pour l'instant personne ne sait ce que le champion du monde argentin va faire. Mais le clan Messi veut tordre le cou à la rumeur qui affirme que l'argent est au cœur de son choix.

Le Parisien a lancé une bombe mardi en assurant que les négociations entre le PSG et Lionel Messi pour une prolongation de contrat étaient à l’arrêt en raison de l’appétit financier de la star argentine. Le septuple Ballon d’Or a dans les mains une clause pour une saison supplémentaire à Paris à son salaire actuel, à savoir autour de 37 millions d’euros brut par an. Mais à en croire Dominique Sévérac, pour porter le maillot parisien un an de plus, Leo Messi veut une augmentation de salaire, et il se montre totalement intransigeant au point de stopper les négociations. Cependant, ce scénario est balayé par un proche du clan Messi.

Lionel Messi va signer son dernier gros contrat

Via son compter Twitter, Florent Torchut, qui a écrit« Le Roi Leo », biographie du champion du monde, explique qu’il était malhonnête de faire croire que l’ancien joueur du Barça ne pensait qu’à l’argent au moment de signer ce qui sera probablement le dernier gros contrat de carrière. « S'il voulait un pont d'or, Messi irait en Arabie Saoudite ou en MLS. À 36 ans, il rêve toujours d'une nouvelle Ligue des champions, 8 ans après sa dernière, et d'une équipe compétitive. Le PSG reste son 1er choix. En cas d'échec des négociations, Xavi et le Barça sont à l'affût. On va être clair : aujourd'hui ni Messi ni le PSG ni le Barça ni personne sur cette terre ne sait où il jouera l'an prochain. Mais ça se joue entre ces 2 clubs. Les clés : le projet sportif d'abord, son salaire ensuite (que le Barça ne peut pas assumer tel quel actuellement) », prévient le journaliste.

Le week-end dernier, Lionel Messi avait enflammé la presse barcelonaise en venant passer quelques jours dans la capitale de la Catalogne, tout cela en voyageant avec une tonne de bagages. Mais si la Pulga était effectivement à Barcelone, il n'y a eu aucune rencontre avec Joan Laporta ou des hauts dirigeants du Barça. De retour mardi à Paris, Lionel Messi va se remettre au travail et continuer sa réflexion concernant son avenir, tout cela en empochant probablement un deuxième titre de Champion de France au passage. Du côté des supporters parisiens, les réseaux sociaux témoignent d'un certain désintérêt pour l'avenir de Messi, et cela même s'il a réussi une deuxième moitié de saison plutôt très correcte, là où l'équipe de Christophe Galtier a sombré.