Les vacances c'est fini, Messi rentre à Paris

Après le succès du PSG à Angers vendredi soir, les joueurs parisiens ont eu plusieurs jours de repos. Lionel Messi en a profité pour retrouver sa maison de Barcelone et qui sait finaliser un futur transfert au Barça.

Malgré son départ du FC Barcelone à l'été 2021, Lionel Messi n'a jamais vraiment quitté la capitale catalane dans son cœur. Le joueur argentin y retourne d'ailleurs dès qu'il en a la possibilité. La fin de saison tranquille du PSG avec un titre de champion presque acquis, sans coupe de France et sans C1, lui offre du temps pour rejoindre la Catalogne le plus souvent possible. C'était encore une fois le cas après le match d'Angers vendredi soir. Messi a passé un week-end prolongé dans sa résidence de Gava, pour profiter du soleil catalan mais pas que bien entendu.

Messi revenu au PSG après un week-end chargé

Le quotidien catalan Mundo Deportivo est revenu sur les quatre jours passés par Lionel Messi à Barcelone. Lundi soir, il a notamment dîné avec ses anciens coéquipiers barcelonais Jordi Alba et Sergio Busquets. Ce n'est pas une première puisque ces deux hommes sont des amis intimes de la Pulga et qu'ils dînent souvent ensemble en compagnie de leurs femmes. Mundo Deportivo subodore que le joueur argentin ait pu rencontrer le président du Barça, Joan Laporta au cours du week-end. Un entretien discret et secret à en croire le quotidien catalan puisque rien n'a filtré pour le moment.

Après tout cela, en bon professionnel qu'il est, Lionel Messi est revenu à l'heure à l'entraînement au PSG. Il a repris ce mardi après-midi avec ses coéquipiers parisiens. Malgré une fin de saison peu emballante, un lien faible avec les supporters parisiens et son amour pour Barcelone, Messi n'est pas décidé à hypothéquer ses derniers matchs de la saison voire de sa carrière au PSG. Un signe fort pour les fans du PSG même si le cœur, l'esprit et sans doute l'avenir de Messi sont à Barcelone.