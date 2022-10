Lionel Messi met le PSG au second plan

Beaucoup plus performant cette saison, Lionel Messi fait oublier ses premiers mois difficiles au Paris Saint-Germain. Mais d’après l’entourage de l’Argentin, son retour en forme n’est pas directement lié au club francilien ni aux critiques subies. C’est plutôt la perspective de briller au Mondial qui anime la Pulga.

Longtemps maladroit ou malchanceux dans cet exercice, Lionel Messi vient d’inscrire son premier coup franc avec le Paris Saint-Germain face à Nice (2-1) samedi dernier. Preuve que le meneur de jeu retrouve toutes ses sensations. Après une première saison compliquée, durant laquelle médias et supporters ne l’ont pas épargné, l’Argentin s’éclate enfin dans la capitale. Ses sept buts et huit passes décisives toutes compétitions confondues (avant le match contre Benfica ce mercredi) en font l’un des tout meilleurs Parisiens depuis le début de l’exercice.

Du coup, de nombreux observateurs tentent d’expliquer les raisons de son retour en forme. Contacté par nos confrères de Goal, l’entourage de Lionel Messi assure que son niveau n’a rien à voir avec l’envie de répondre aux critiques. La perspective de briller en Coupe du monde, sans doute sa dernière, représente sa principale motivation. Quoi qu’il en soit, le Paris Saint-Germain apprécie forcément ses prestations et pense à prolonger son contrat qui, sans compter l’année en option, expire en juin prochain. L’idée serait de lui offrir un nouveau bail d’une année, plus une deuxième en option.

Sources close to Lionel Messi insist he will decide his future in 2023, not now. Barcelona, already discussing internally of his return — and PSG will really try to extend his contract. 🚨🇦🇷 #Messi



Messi’s camp guaranteed that no decision has been made & nothing is advanced yet. pic.twitter.com/wYIV97IL95