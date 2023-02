Lionel Messi de retour au Barça, il doit abandonner l'or du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’avenir de Lionel Messi semble de plus en plus s’écrire loin de Paris, alors que l’Argentin sera en fin de contrat avec le PSG en juin prochain.

Lionel Messi et le Paris Saint-Germain, le divorce semble plus proche que jamais. En fin de contrat avec le club de la capitale en juin prochain, Lionel Messi était à deux doigts de prolonger à son retour de la Coupe du monde. Une prolongation d’un an plus une année en option était sur la table et l’accord de principe avait été trouvé entre les deux parties. Mais depuis quelques semaines, Lionel Messi ne montre plus autant de motivation à l’idée de prolonger son séjour au Paris Saint-Germain. L’idée d’un départ en fin de saison a fait son chemin et apparait maintenant comme une évidence alors que selon RMC, l’objectif du PSG est de disloquer la « MNM » en fin de saison, tout en gardant Kylian Mbappé au cœur de son projet tandis que Neymar est sous contrat avec Paris jusqu’en 2027 et n’a aucunement l’intention de partir.

Dès lors, il n’y a pas d’autres solutions pour le PSG que de se séparer de Lionel Messi. L’Argentin n’est plus contre un départ et envisage toutes les solutions pour son avenir. Le projet de l’Inter Miami aux Etats-Unis lui plait, mais un retour au FC Barcelone apparait de nouveau comme une possibilité pour La Pulga. A en croire les informations de Catalunya Radio, un rendez-vous au sommet a d’ailleurs vu le jour la semaine dernière entre Jorge Messi, père et agent du n°30 du PSG, et le président barcelonais Joan Laporta. Il a été question lors de cet entretien de l’avenir de Lionel Messi et d’un possible retour au FC Barcelone. Pour l’heure, il ne s’agit que d’une idée et d’un début de négociations car financièrement, ce come-back de Messi au Barça apparait toujours comme très difficile à concrétiser.

💣💣🚨🚨 Les pourparlers pour le retour de Messi sont en effet officiellement EN COURS !



(@gerardromero) pic.twitter.com/rOXhXxED9s — FR Barça (@FRBarca_) February 21, 2023

Même si financièrement, il sera difficile pour le Barça de faire revenir un joueur tel que Lionel Messi, il y a visiblement une volonté commune de la part des deux parties de travailler sur cette éventualité. Le retour de Messi au FC Barcelone a en tout cas été évoqué entre le père du joueur et Joan Laporta. Comme si l'information n'avait pas fait assez de bruit en Espagne et particulièrement en Catalogne, le très sérieux journaliste Gerard Romero a confirmé l'information selon laquelle les négociations ont officiellement confirmé entre le FC Barcelone et Lionel Messi pour le retour de l'enfant prodige au Camp Nou. Le génie argentin de retour chez les Blaugrana, l'idée est bien sur la table. Reste maintenant à concrétiser ce fantasme d'un point de vue purement financier et contractuel. Il s’agira là d’une autre histoire.