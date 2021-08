Lionel Messi au PSG, Man City pleure les 117 millions d'euros payés pour Grealish

Dans : PSG.

Dans les prochaines heures, Lionel Messi va officiellement devenir un joueur du Paris Saint-Germain. Pour Ludovi

La surprise est totale, car personne ne s’attendait il y a encore quelques jours à une signature de Lionel Messi au PSG. Mais la situation financière désastreuse du Barça a finalement eu raison de l’histoire d’amour entre l’international argentin et le club blaugrana. Lionel Messi était pourtant prêt à diminuer son salaire de moitié pour poursuivre l’aventure à Barcelone, mais le trou colossal dans les caisses du club était trop important. C’est donc au Paris SG que Lionel Messi va poursuivre sa brillante carrière, le club de la capitale française étant le seul capable d’assumer son colossal salaire. Dans les colonnes du Parisien, Ludovic Giuly a indiqué qu’à titre personnel, il aurait plutôt imaginé son ancien coéquipier à Manchester City. Mais l’équipe de Pep Guardiola n’avait pas anticipé le départ de Messi et a claqué 117 millions d’euros sur Jack Grealish.

Giuly voyait plutôt Messi à City

« Messi à Paris, il y a quelques jours à peine, personne n’y aurait cru. Même pas lui. Même pas Barcelone. Mais ce club a été très mal géré pendant des années, aujourd’hui il en paie le prix fort. Résultat, Leo n’avait pas de club. Je pensais qu’il irait à Manchester City, mais les Anglais, qui ne s’attendaient pas à une telle opportunité, ont recruté Jack Grealish pour 117 millions d’euros… S’ils avaient su, ils auraient gardé cet argent pour Messi ! Là, il ne restait plus que Paris. Quand un cadeau du ciel comme Messi te tombe dessus, tu ouvres les bras et tu dis merci. On avait déjà deux des quatre meilleurs joueurs du monde, maintenant on a le troisième. Vous réalisez que Neymar, Messi et Mbappé vont jouer ensemble en Ligue 1 ? Ça paraît ahurissant. La Ligue 1 avait besoin d’une telle lumière. Elle ne va pas rejaillir uniquement sur Paris, mais sur toute la France » s’est enflammé le nouveau consultant d’Amazon dans les colonnes du journal francilien. Il ne reste maintenant plus qu’à profiter d’avoir la chance de pouvoir regarder un tel joueur évoluer dans le championnat de France de Ligue 1.