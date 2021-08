PSG : Lionel Messi trop vieux ? Il s'étouffe

Dans : PSG.

Attendu dimanche, la venue de Lionel Messi à Paris devrait intervenir ce lundi. La star argentine va passer sa visite médicale avant de signer au PSG où il écrira une toute nouvelle page à l'histoire de sa carrière. Car à 34 ans, la Pulga n'est pas à bout de course, loin de là même.

200 supporters du PSG avaient fait le déplacement jusqu’à l’aéroport du Bourget dimanche soir en espérant apercevoir Lionel Messi, dont l’avion était censé se poser vers 20h30. Peine perdue, le sextuple Ballon d’Or était encore dans sa villa barcelonaise avec des proches, dont Luis Suarez, en attendant que son père et ses représentants finalisent les derniers points d’un contrat dont chaque clause pèse quelques millions d’euros. Mais l’attente va prendre fin ce lundi, la possibilité que Leo Messi soit présenté dans les prochaines 24 heures étant toujours aussi forte. Sur le plan sportif, la signature de celui qui est considéré comme le meilleur footballeur de l’histoire est tout sauf un coup d’éclat sans justification. Car même s’il a désormais 34 ans, l’ancien joueur du FC Barcelone est tellement doué que sa moindre vitesse d’exécution n’est pas réellement un problème.

Lionel Messi trop vieux ? Il s'étouffe !

S’exprimant dans les colonnes de L’Equipe, Lobo Carrasco, ancien attaquant international espagnol, qui a joué au Barça, mais également en France à Sochaux, et qui a des liens avec la famille Messi, avoue qu’il ne craint rien pour le futur joueur du Paris Saint-Germain malgré son âge. « Est-ce que vous avez vu la Copa América ? Je ne l'ai jamais vu lutter physiquement comme il l'a fait. On aurait dit Chiellini tellement il s'est donné physiquement ! Il a été incroyable. Sur le plan athlétique, il a été très très fort. Je trouve que Messi s'améliore chaque année. Chaque année, il apporte de la nouveauté à son football et au football. Si vous interrogez les entraîneurs les joueurs, ils vous diront tous que c'est toujours lui le meilleur. Grâce à sa maturité, il sait mieux comment faire ses courses, comment mesurer ses efforts et là je sais, comme j'ai eu son entourage, qu'il vient reposé, détendu, prêt dans sa tête malgré ce qui s'est passé », explique celui qui est désormais consultant. Sur ce que l'on a vu de la dernière saison de Lionel Messi au FC Barcelone, il n'y a clairement rien à craindre sur le plan physique, la Pulga ayant en plus une hygiène de vie totalement impeccable. A certains de ses nouveaux coéquipiers d'en prendre de la graine.