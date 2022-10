Lionel Messi au Barça, le PSG perd ses nerfs

Dans : PSG.

En fin de contrat avec Paris en juin prochain, Lionel Messi est annoncé avec de plus en plus d’insistance vers le Barça. Des rumeurs qui exaspèrent les dirigeants du PSG.

Auteur d’une première saison décevante au Paris Saint-Germain, Lionel Messi s’est acclimaté à son nouvel environnement et donne enfin la pleine mesure de son talent dans la capitale française. Déjà auteur de 8 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues en 2022-2023, l’international argentin a de grandes chances de faire l’objet d’une offre de prolongation du PSG dans les semaines à venir. Lionel Messi a d’ores et déjà prévenu qu’il ne prendrait aucune décision quant à son avenir avant la Coupe du monde au Qatar mais la tendance est plutôt à un départ du PSG en fin de saison pour Lionel Messi. A en croire la presse espagnole, le FC Barcelone est en très bonne position pour faire revenir son ancien capitaine. Une tendance confirmée par Tuttosport, qui de son côté affirme que le Barça est prêt à offrir à Lionel Messi le salaire qu’il perçoit actuellement au PSG, soit 30 millions d’euros par an.

Les rumeurs sur Messi agacent l'état major du PSG

Le média croit savoir qu’en interne, les dirigeants du Paris Saint-Germain ne cachent pas leur agacement devant les rumeurs à répétition au sujet de l’avenir de Lionel Messi. Au club, on estime que le PSG est victime d’une tentative de déstabilisation alors que la Coupe du monde et les grosses échéances de Ligue des Champions vont arriver dans les semaines et les mois à venir. Pour l’heure, et comme indiqué par ailleurs, Lionel Messi n’a pas encore tranché la question de son avenir. En Espagne, on est de plus en plus confiant quant au retour du joueur argentin en Catalogne. Mais du côté du PSG, on espère conserver l’international argentin tout comme Sergio Ramos. Les deux joueurs, en fin de contrat en juin 2023, font l’unanimité au sein du vestiaire et leur comportement est apprécié par Luis Campos ainsi que Christophe Galtier. On l’aura bien compris, il ne sera néanmoins pas si simple de conserver Lionel Messi et vu d'Espagne, le retour de Messi en Catalogne est désormais envisagé plus que sérieusement, ce qui n'était pas le cas ne serait-ce qu'au début de cette saison.