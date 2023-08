Kolo Muani fonce au PSG, cet indice ne trompe pas

Dans : PSG.

Déterminé à l'idée de trouver un accord avec Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani avant la fin du mercato, le PSG espère envoyer Hugo Ekitike à l’Eintracht pour faciliter le deal.

Samedi soir, le Paris Saint-Germain a réalisé une excellente prestation face à Lens et pour la première fois, l’attaque parisienne a brillé. Avec des joueurs du calibre de Dembélé, Mbappé et Asensio en l’absence de Ramos, le secteur offensif du PSG commence à avoir fière allure. Le club de la capitale cherche tout de même à renforcer son attaque d’ici la fin de l’été et la priorité se nomme bien sûr Randal Kolo Muani. Comme indiqué dimanche, une seconde proposition a été envoyée par le Paris Saint-Germain afin de s’attacher les services de l’ancien Nantais.

Cette offre envoyée à Francfort est de l’ordre de 80 millions d’euros bonus compris. Et si selon Le Parisien, le club allemand pourrait se montrer gourmand en réclamant 90 millions d’euros, un facteur X pourrait bien accélérer et faciliter les négociations. D’après les dernières informations de Sky Sports Allemagne, Hugo Ekitike est de plus en plus proche du club allemand. Priorité de Francfort pour combler le départ de Kolo Muani, l’ancien attaquant de Reims est le grand favori pour rejoindre l’Eintracht selon le journaliste Florian Plettenberg. L’insider indique par ailleurs que le PSG a reçu « de nombreuses offres » pour Hugo Ekitike… toutes refusées car la piste Francfort est la plus chaude.

Ekitike est la clé du dossier Kolo Muani

Sky indique que le club de Bundesliga va bénéficier d’un « tarif spécial » pour Hugo Ekitike afin de rendre plus facile la venue de Randal Kolo Muani. Les deux dossiers restent toutefois indépendants et le club de Bundesliga réclame toujours une somme comprise entre 80 et 90 millions d’euros pour Kolo Muani. Le média conclut en indiquant que Ekitike est la clé de ce dossier et qu’un transfert de l’ancien Rémois vers Francfort permettra au PSG de récupérer plus facilement l’international français. Les prochaines heures s’avèreront décisives puisque les deux clubs ont jusqu’à jeudi soir afin de se mettre d’accord et régler ce chassé-croisé qui fera à priori les affaires de tout le monde y compris des deux joueurs, lesquels ont d’ores et déjà donné leur accord pour rejoindre leur future destination.