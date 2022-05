Lingard gratuit, le PSG créé la surprise

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

L'été prochain, Jesse Lingard va arrêter les frais à Manchester United. Lassé d'être remplaçant chez les Red Devils, l'Anglais ne prolongera pas son contrat et sera sur le marché des transferts. Le PSG et d'autres écuries européennes sont déjà sur les rangs.

Il est l'heure de quitter le cocon pour Jesse Lingard. Arrivé à neuf ans au sein du centre de formation de Manchester United, l'ailier anglais va quitter son club de cœur après près de 20 ans de bons et loyaux services. S'il a débuté en professionnel avec l'étiquette de jeune prodige du club, il est plutôt devenu un paria ces dernières saisons. A 29 ans, il occupe beaucoup trop souvent le banc de touche pour être satisfait et veut maintenant changer d'air. Remplaçant avec Ole Gunnar Solskjaer, il l'est resté sous la direction de Ralf Rangnick qui ne lui a offert que trois titularisations. Lundi, face à Brentford, il n'est même pas entré en jeu pour sa dernière à Old Trafford. Cela a provoqué la colère de son frère Louie notamment.

Jesse Lingard’s brother Louie Scott on Instagram last night 😬 pic.twitter.com/XoGTZrDpfK — utdreport (@utdreport) May 3, 2022

Le PSG et trois autres clubs prêts à consoler Lingard

Malgré les années, Jesse Lingard reste un joueur très intéressant comme l'a prouvé son prêt à West Ham, il y a un an. Il avait marqué neuf buts et délivré cinq passes décisives en 16 matches. C'est donc une bonne affaire pour d'autres clubs d'autant qu'il est en fin de contrat en juin prochain avec les Red Devils et sera donc gratuit. Cela n'a pas échappé à de beaux noms du continent européen comme le PSG.

Newcastle United, AC Milan, Juventus and Paris Saint-Germain have all registered an interest in signing Jesse Lingard, who is leaving Manchester United after becoming frustrated by his lack of game time https://t.co/1XeIX1fy6t — Times Sport (@TimesSport) May 4, 2022

Le club parisien s'est positionné sur l'international anglais. Toutefois, les dirigeants parisiens devront être bons car la concurrence est féroce sur le dossier. Newcastle est aussi sur le coup, et ce depuis l'été dernier. Il apparaît favori d'autant que le joueur aimerait bien rester en Premier League. En Italie, la Juventus et surtout le Milan AC surveillent de près Lingard. Il faudra donc être convaincant financièrement mais surtout sportivement car l'international anglais a besoin de jouer pour aller à la coupe du monde avec les Three Lions en fin d'année. Le PSG est-il prêt à offrir un statut de titulaire à Jesse Lingard avec ses stars actuelles ? Rien n'est moins sûr.