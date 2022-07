Les plans de Leonardo pour le PSG dévoilés

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Mis à la porte en mai dernier pour faire de la place à Luis Campos, Leonardo avait pourtant préparé un énorme plan pour relancer le Paris Saint-Germain avec Thiago Motta, Ousmane Dembélé, Paul Pogba et Sadio Mané comme acteurs principaux.

Jusqu’à la mi-mai, Leonardo ne pensait pas être viré du club de la capitale française de cette façon. Parti dans l’anonymat le plus total, sans communiqué pour annoncer son départ, l’ancien directeur sportif du PSG avait effectivement planché sur la saison à venir. Dès l’élimination de Paris en Ligue des Champions face au Real Madrid en mars dernier, le Brésilien avait construit un plan. Revenu en 2019 après une première pige au début de l’ère qatarie, Leonardo avait l’aval de l’Emir pour remplacer Mauricio Pochettino. C’est donc pour cette raison qu’il avait coché le nom de Thiago Motta. En effet, selon les informations du Parisien, Leonardo voulait faire de l’ancien coach de La Spezia le futur boss du PSG.

Un mercato cinq étoiles avec Dembélé, Pogba et Mané

PSG : Thiago Motta, Dembélé, Pogba, Mané… c’était le plan de relance de Leonardo

Outre la question de l’entraîneur, Leonardo avait aussi travaillé sur le recrutement estival. Après avoir fait venir Leo Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum en 2021, Leo voulait refaire de grands coups en recrutant d’autres joueurs libres, comme Ousmane Dembélé (Barcelone) et Paul Pogba (Manchester United). Deux champions du monde français qui seraient venus renforcer l’équipe du PSG, avec l’objectif de viser enfin la Ligue des Champions. En plus de cela, Leonardo avait aussi pris des renseignements sur Sadio Mané, finalement passé de Liverpool au Bayern Munich au cours des dernières semaines.

La fin du bling-bling avec Campos

Avec ce casting, Leonardo aurait vendu du rêve aux supporters, mais il n’en sera finalement rien, vu que Luis Campos est maintenant aux manettes avec un recrutement bien moins clinquant. Que ce soit au niveau de l'entraîneur avec Christophe Galtier ou sur le mercato avec la première arrivée de Vitinha (Porto), le bling-bling n’est plus vraiment d’actualité à Paris. C’était la volonté de Nasser Al-Khelaifi. Reste maintenant à savoir si ce choix sera payant ou pas, vu que dans quelques mois, les volontés de Leonardo pourraient être regrettées du côté du Parc des Princes…