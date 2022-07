Le transfert qui peut vraiment virer Neymar du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Paris Saint-Germain n’a pas tant de moyens que ça d’arriver à ses fins dans le dossier Neymar. Le mercato est une solution.

Pour le PSG, même s’il est impossible de dire à haute voix que le Brésilien ne fait plus partie des plans du club de la capitale un an après sa prolongation, Nasser Al-Khelaïfi a bien l’intention de s’en séparer cet été pour opérer cette fameuse révolution qui tarde à se dessiner. Dans quelques jours, le numéro 10 va pourtant tranquillement reprendre sa place sous les ordres de Christophe Galtier, avec l’objectif de monter en puissance pour être au pic de sa forme au mois de novembre, quand la Coupe du monde au Qatar aura lieu. Et pour cela, impensable pour Neymar de changer de club, se réadapter à un nouvel environnement et tout remettre en cause alors qu’il vient de prolonger au 1er juillet, jusqu’en 2027 tout de même au PSG.

Scamacca bouleverse le 11 de Galtier

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Mais Luis Campos, qui est parfaitement aligné dans le souhait de l’Emir du Qatar de rendre l’équipe parisienne plus saine sur le plan du comportement et de l’état d’esprit, travaille à fond depuis quelques semaines sur un dossier qui peut tout changer. En effet, Calcio Mercato souligne ce dimanche que le PSG fait toujours un gros forcing auprès de Sassuolo pour faire signer Gianluca Scamacca. Il s’agit d’un attaquant axial qui est jugé comme le parfait complètement de Kylian Mbappé devant, avec sa capacité à fixer les défenses. Les dirigeants parisiens viennent de déposer une offre de 40 millions d’euros et des bonus, se rapprochant véritablement des 50 millions d’euros rêvés par le club italien.

Une opération qui est bien partie pour se finaliser, car même si d’autres clubs sont intéressés, le PSG risque d’être le seul à monter aussi haut. Et cette arrivée ne serait pas anodine. Don Balon affirme que Luis Campos et Christophe Galtier ont une idée très précise de l’utilisation de Scamacca, avec la volonté de l’aligner devant Mbappé pour une paire explosive, et mettre ainsi Lionel Messi à un poste de véritable numéro 10 qui lui permettra de guider le jeu parisien. Si les planètes devaient s’aligner de ce transfert, le média espagnol annonce que cela indiquerait tout simplement la sortie à Neymar, qui n’aurait plus sa place préférée dans le 11 de départ. Si la présence de Mauro Icardi ou même d’Angel Di Maria à l’époque ne faisaient pas sourciller le Brésilien, la mise en place du nouveau schéma en 3-5-2 et les intentions de Galtier et Campos à son égard sur le plan sportif, pourraient bien finir par faire réfléchir l’ancien prodige de Santos à son avenir au PSG.

Un mois d'août décisif ?!

Le mercato est encore long et les dirigeants parisiens se disent que le mois d'août pourrait aussi être déterminant si Neymar venait à se dire que les conditions n'étaient pas réunies pour passer une bonne saison. Bien évidemment, plusieurs problèmes de taille se posent. Le Brésilien a largement les capacités, s'il a la motivation, de regagner une place dans le 11 de départ et donc d'inverser la tendance. Et trouver une porte de sortie à l'ancien barcelonais sera très délicat, même si le PSG a accepté de revoir ses exigences largement à la baisse en ne demandant, selon la presse spécialisée, que 50 millions d'euros pour se séparer de celui qui était le joueur le plus cher du monde en 2017.