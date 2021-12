PSG : Kylian Mbappé communique, Madrid en sueur

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Chaque communication de Kylian Mbappé provoque des commentaires en Espagne, et la sortie de la star française du PSG après le match à Lens ne déroge pas à la règle.

Remplaçant au coup d’envoi du match Lens-PSG, afin de récupérer un peu après un énorme enchaînement de matchs avec son club, mais également avec l’équipe de France, Kylian Mbappé a été contraint de sortir du banc de touche en seconde période. Mauricio Pochettino n’a pas eu d’autre solution que de lancer le champion du monde 2018, la copie rendue par Mauro Icardi étant désastreuse. Et comme par hasard, le Paris Saint-Germain a soudainement retrouvé ses esprits, Wijnaldum égalisant en toute fin de match sur un centre au millimètre signé Kylian Mbappé. Comment souvent, ce dernier a évité une grosse déception, et son possible départ en fin de saison au Real Madrid peut légitimement inquiéter les dirigeants et les supporters du PSG. Tandis que du côté des Merengue, on est persuadé que dès le 1er janvier Mbappé annoncera sa volonté de signer avec Madrid, à Paris on s’accroche au moindre signe positif.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Et le message envoyé par Kylian Mbappé, via Instagram, après le nul arraché à Lens a été jugé comme un possible signal favorable pour le Paris Saint-Germain. « Soirée difficile aujourd’hui avec une belle réaction en fin de match. On garde toujours la tête haute même si il va falloir bien finir cette année 2021 tout en essayant de continuer à s’améliorer pour les grandes échéances qui arrivent. ICI C’EST PARIS », a lancé Kylian Mbappé, bien vite soutenu par Bilel Ghazi, ancien journaliste de L’Equipe désormais chargé de la communication de l’attaquant français qui a répondu d'un « le leadership ! ». Un échange qui ne doit évidemment rien au hasard, Kylian Mbappé étant un maître en la matière. Tout cela n'est pas passé inaperçu à Madrid, où le « ICI C'EST PARIS » fait du bruit, alors que dans moins de quatre semaines le joueur du PSG peut choisir librement son futur club...ou prolonger à Paris.