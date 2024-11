30 millions, la pépite Semih Kiliçsoy fait craquer le PSG

Dans : PSG.

Aston Villa est intéressé par les services de la révélation turque Semih Kiliçsoy mais va devoir se méfier de la concurrence du Paris Saint-Germain, qui est prêt à dégainer une grosse offre dans les prochaines semaines pour s’attacher ses services.

Le mercato d’hiver n’ouvre que début janvier, mais les clubs tentent déjà d’avancer leurs pions dans certains dossiers pour prendre de l’avance sur la concurrence. C’est ce qu’essaye de faire Aston Villa. La formation de Premier League, engagée en Ligue des Champions cette saison sous les ordres d’Unai Emery, avait formulé une offre de 18 millions d’euros à Besiktas pour sa pépite Semih Kiliçsoy. L’ailier gauche de 19 ans a réalisé une grosse saison mais a finalement décidé de rester dans son pays pour le moment. Cependant, il y a du nouveau dans ce dossier puisqu’un invité surprise risque de tout perturber, et pas n’importe lequel. Selon le Daily Star, le Paris Saint-Germain est sur le point de faire une offre importante surprise auprès du géant turc pour ce jeune prospect.

Le PSG dégaine 30ME et met la pression sur Aston Villa

En effet, le club de la capitale va sortir le chéquier et proposer une somme de 30 millions d’euros pour tenter d’attirer Kiliçsoy dans ses filets. Sous contrat jusqu’en 2028, il a inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Joueur polyvalent, il correspond au profil que recherche Luis Enrique en attaque. Si le montant parisien se confirme, Aston Villa, qui a longtemps été en pole position dans ce dossier, va devoir vite revoir ses ambitions à la hausse sous peine de voir cette piste lui passer sous le nez. Celui qui a pour idole Sergio Aguero s’apprête à faire ses adieux aux supporters stambouliotes dans les prochains mois, et le PSG, candidat à sa signature, est prêt à saisir l’occasion pour renforcer son attaque pour venir apporter un peu de fraîcheur à un poste qui en manque depuis le début de la saison.