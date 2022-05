Le Real lâche Casemiro, le PSG débarque

Dans : PSG.

La presse brésilienne l'affirme, le Real Madrid pourrait vendre Casemiro lors du mercato estival. Une opportunité en or pour le PSG ?

Ces dernières années, le Paris Saint-Germain a très régulièrement été associé à Casemiro en période de mercato. Il faut dire que depuis le départ à la retraite de Thiago Motta, le PSG n’a jamais trouvé de milieu défensif de classe internationale. De toute évidence, le recrutement d’un joueur tel que Casemiro réglerait quelques problèmes à Paris, dont le directeur sportif Leonardo a parfois amorcé le contact avec l’entourage du Madrilène sans que cela ne puisse se concrétiser par le passé. A en croire les informations d’UOL Esporte au Brésil, cet été pourrait être le bon pour le PSG dans le dossier de l’international auriverde. Et pour cause, le média dévoile que le Real Madrid ne fait plus de Casemiro un joueur intransférable. Obsédé par le rajeunissement de son effectif et plus précisément de son milieu de terrain, le club merengue ne s’opposera pas au départ de Casemiro.

Le PSG intéressé par Casemiro, c'est 50 ME

Au contraire, Florentino Pérez verrait d’un bon œil le départ de Casemiro pour environ 50 millions d’euros afin de financer la venue d’un milieu de terrain plus jeune. La priorité du Real Madrid à ce poste se nomme Aurélien Tchouaméni, mais UOL Esporte croit savoir que Bruno Guimaraes (Newcastle) est également dans les radars du demi-finaliste de la Ligue des Champions. S’il venait à être poussé vers la sortie comme cela est pressenti, Casemiro ne peinera néanmoins pas à trouver un point de chute. Et pour cause, le média croit savoir que le Paris Saint-Germain est toujours intéressé par le milieu défensif de 30 ans, lequel figure également dans la short-list de la Juventus Turin. C’est donc vers un duel entre le PSG et la Vieille Dame que l’on pourrait se diriger pour le taulier du Real Madrid, en attendant de savoir si les deux clubs seront prêts à investir 50 millions d’euros sur un joueur de 30 ans, ou si le Real Madrid devra revoir ses prétentions à la baisse dans le dossier de son milieu de terrain, sous contrat jusqu'en juin 2025.