Le Qatar humilié par Mbappé, Stéphane Guy ulcéré

Par Corentin Facy

A la surprise générale, le PSG a annoncé dimanche la réintégration de Kylian Mbappé au groupe professionnel, un mois seulement après sa mise à l’écart. Les positions entre les deux parties se sont réchauffées et une prolongation de contrat dans la capitale française n’est plus à exclure.

Il y a encore une semaine, les relations étaient glaciales entre le Paris Saint-Germain d’un côté et Kylian Mbappé de l’autre. Et pour cause, le club parisien avait mis son attaquant à l’écart, celui-ci refusant de partir cet été ou de prolonger. Dans le camp Mbappé, on restait figé sur une position établie depuis plusieurs mois, à savoir la volonté de rester au PSG en 2023-2024 et de partir libre à la fin de la saison à venir. Un compromis pourrait finalement être trouvé.

Kylian Mbappé a encore imposé ses conditions

Dimanche midi, le Paris Saint-Germain a annoncé la réintégration de Kylian Mbappé au groupe dirigé par Luis Enrique et selon les dernières informations du dossier, une prolongation de contrat est désormais envisagée par les deux camps. Sur l’antenne de RMC, Stéphane Guy a réagi à cette information et pour l’ancien commentateur de Canal +, il est clair qu’une prolongation de contrat de l’ancien Monégasque dans la capitale signifierait que Kylian Mbappé a gagné son bras de fer avec le club francilien.

🔛 Séance en ce lendemain de #PSGFCL sous les yeux du Président Nasser Al-Khelaïfi avec la réintégration dans l'équipe première d’entraînement de Kylian Mbappé et la première séance collective de la nouvelle recrue Ousmane Dembélé. pic.twitter.com/JX5D9YXrco — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 13, 2023

« On ne peut pas imaginer que Mbappé soit réintégré sans un engagement d’une prolongation ou d’un arrangement contractuel, ça me parait totalement impossible dans ce timing. Ce que Mbappé a gagné cet été, c’est sa liberté. Avec ce bras de fer cet été, il a gagné sa liberté. S’il prolonge, c’est qu’il a des garanties et qu’il est en mesure d’imposer au PSG ses conditions pour partir en 2024. Au final, il a gain de cause. Le club ne s’en tire pas trop mal car il va récupérer un peu d’argent ce qui est quand même le minimum dans cette histoire. Mais pour moi, le PSG aura gagné cette histoire-là uniquement si Mbappé prolonge trois ou quatre ans ce qui parait impossible ou s’il a une clause de départ à un prix énorme du genre 200 millions d’euros » estime Stéphane Guy avant de poursuivre et de conclure.

Stéphane Guy analyse le dossier Mbappé

« Je constate simplement les faits, les faits c’est qu’il y avait un ultimatum fixé à Mbappé le 31 juillet, que lui n'a pas bougé une oreille et que samedi soir au Parc des Princes celui qui avait le sourire c’était Kylian Mbappé et pas Nasser Al-Khelaïfi » a analysé le journaliste de l’After Foot, pour qui le meilleur buteur de l’histoire du PSG a dicté sa loi en imposant ses conditions pour rester, à savoir les départs de Neymar, Verratti et Messi en plus du recrutement d’un véritable avant-centre avec Ramos et de certains internationaux français dont il est proche comme Dembélé, Hernandez et peut-être bientôt Kolo-Muani. Au final, Mbappé aura encore gagné même si cette fois, cela va arranger le Paris Saint-Germain.