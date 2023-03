Le Qatar et le PSG trichent, la violente accusation

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La perspective de voir le Qatar racheter Manchester United a remis une pièce dans la machine Javier Tebas, qui hurle contre l’impunité que possède l’état gazier pour faire ce qu’il veut dans le football européen. Le PSG en prend pour son grade également.

Depuis la fin de l’appel d’offres, c’est silence radio sur le rachat de Manchester United. Cette opération pourrait bouleverser le paysage du football en Angleterre et en Europe d’une façon plus générale. En effet, alors que la famille Glazer dirige les Red Devils depuis 2005 avec des investissements copieux mais pas toujours les résultats escomptés, les fans demandent le départ des Américains depuis quelques années désormais. Et la mise en vente a permis de constater que c’était le Qatar qui était désormais le repreneur le mieux placé pour récupérer le club anglais. L’offre de Jassim bin Hamad Al Thani n’a probablement pas atteint les 6 milliards d’euros demandés par les Glazer, mais il n’y a finalement eu que quatre offres de reprise, et celle du Qatar est annoncée comme la plus haute. Toutefois, devant l’indécision des propriétaires, le verdict pourrait ne tomber qu’au printemps.

En attendant, le Qatar s’est tout de même bien placé pour racheter un nouveau club majeur en Europe, après le PSG. Si les avocats ont travaillé pour éviter tout lien évident avec la famille royale qui est propriétaire du club parisien, le subterfuge ne trompe pas Javier Tebas. Ennemi historique du PSG sauce QSI, le président de la Ligue espagnole a haussé le ton dans le Financial Times, dénonçant les supercheries évidentes à ses yeux du Qatar, qui fait absolument ce qu’il veut des règlements européens. Pour Tebas, il faudra être aussi sévère avec le Manchester United version Jassim bin Hamad Al Thani si jamais le rachat venait à s’opérer.

La créativité du Qatar pour son sponsoring caché

« Tout ce que j’ai pu dire sur le PSG, je vais devoir le redire. Ce qui ne devrait pas se passer va se passer, c’est à dire qu’ils vont venir avec des faux sponsors ou des structures qui passeront au-dessus du club pour pouvoir combler les dépenses avec créativité, et sans aucun rapport avec le monde du football », assure Javier Tebas, pour qui le Qatar va utiliser les mêmes subterfuges à MU qu’avec le PSG, quand des sponsors type QTA (l’office de tourisme du Qatar) avaient été retoqués par l’UEFA en raison de leur montant volontairement exagéré afin de permette de faire des rentrées d’argent importantes.

« On a déjà vu ces sponsors abusifs, il suffit de créer une structure. C’est quelque chose de dangereux et il faut y faire attention », a souligné Javier Tebas, qui a fait savoir qu’il serait particulièrement attentif à la façon dont le Qatar s’organiserait en cas de rachat de Manchester United. Une cible privilégiée pour le dirigeant espagnol, que l’on entend beaucoup moins sur Manchester City, même s’il a déjà épinglé l’autre club de Manchester, ou sur Newcastle et ses fonds d’Arabie Saoudite. Mais pour Javier Tebas, le Qatar ne jouait déjà pas le jeu de l’intégrité sportive avec le PSG, et rien ne va donc s’arranger avec Manchester United.