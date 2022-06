Le PSG vire Neymar, ça rigole dans le vestiaire

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Critiqué et poussé vers la sortie par le président Nasser Al-Khelaïfi, Neymar pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet été. Le meneur de jeu n’est plus déterminé à rester après la sortie médiatique de son supérieur. Une tendance qui enchante certains membres du vestiaire.

Neymar est encore loin d’être parti. Mais sur ce dossier, le Paris Saint-Germain a peut-être réussi le plus difficile, à savoir convaincre le Brésilien de faire ses valises. Alors qu’il affichait sa détermination à poursuivre l’aventure, le joueur le plus cher de l’histoire a mal vécu les récents propos de Nasser Al-Khelaïfi. « Aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes », lâchait le président dans les colonnes du Parisien.

Neymar vexé par Al-Khelaïfi

Le message était sans doute adressé à Neymar, directement cité dans la question de Marca en Espagne. « Si Neymar fait partie du nouveau projet ? On ne va pas évoquer ces questions dans les médias. Certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées », répondait le Qatari sans rassurer sa star. L’ancien ailier du FC Barcelone a donc lu entre les lignes et compris qu’il n’était plus le bienvenu aux yeux des dirigeants. Et peut-être même dans l’esprit de certains coéquipiers.

Mercato : le PSG et Neymar préparent leur divorce

➡️ https://t.co/j3KA5Rkl7W pic.twitter.com/6okNWsLuXj — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) June 29, 2022

En effet, le quotidien régional décrit une situation inquiétante entre Neymar et une partie du groupe. Pour commencer, le comportement de l’international auriverde inciterait quelques partenaires à prendre de mauvaises habitudes en termes de rigueur et de ponctualité. Voir Neymar arriver en retard, pas très frais ou en surpoids n'inciterait pas les autres joueurs à faire de gros efforts pour se montrer plus sérieux que l'ancien barcelonais. Un mauvais exemple donc, que certains auraient suivi d'un peu trop près. De quoi expliquer les cascades de blessures au PSG la saison passée ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

De plus, le numéro 10 voit plusieurs « alliés » poussés vers la sortie, à l’image de Leandro Paredes ou Angel Di Maria, déjà parti. S’il restait, Neymar n’aurait pas le même poids dans le vestiaire où il a déjà créé des tensions avec des Européens comme Presnel Kimpembe, Adrien Rabiot et Julian Draxler. En dehors de Marco Verratti qui joue dans les deux camps, les clans sont bien définis au PSG et Neymar en est un personnage central. Il se murmure également que Kylian Mbappé ne serait pas contre son départ. Et quand on connaît la nouvelle influence de l’attaquant français…