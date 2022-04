Le PSG vire les gardes du corps de Lionel Messi !

Dans : PSG.

Souvent pointé du doigt pour son pouvoir de nuisance dans le vestiaire, le clan des Sud-Américains est parti pour perdre très gros cet été.

Dans le coup de balai prévu par le Paris SG pour réorganiser le club à tous les niveaux, un wagon spécial est affrété pour les joueurs argentins. Première nouvelle selon L’Equipe, Lionel Messi n’est pas concerné et le septuple Ballon d’Or va bien honorer sa deuxième et dernière année de contrat au PSG. Après une première saison manquée, à l’image de sa prestation décevante contre l’OM ce dimanche, l’ancien barcelonais a envie de montrer un autre visage et il entend donc porter le Paris SG en 2022-2023. En revanche, ce sera sans ses lieutenants.

Di Maria voulait rester, le PSG a dit non

En effet, L’Equipe le confirme ce mardi, Angel Di Maria, Leandro Paredes et Mauro Icardi sont clairement poussés dehors. Le départ le plus évident est celui d’El Fideo, qui arrive à la fin de son contrat. L’attaquant, souvent décisif dans les grands matchs européens à son arrivée, était une valeur sure derrière le stars. C’était avant sa saison où il a chuté dans la hiérarchie de Mauricio Pochettino, mais aussi dans ses performances et ses statistiques sur le terrain. Résultat, si en octobre dernier, il avait approché le PSG pour rediscuter d’une dernière prolongation et que la porte semblait ouverte, elle s’est brutalement refermée. Malgré le désir de l’ancien du Benfica Lisbonne et du Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi a fait comprendre que les discussions étaient rompues, et que Di Maria s’en irait, peut-être par la petite porte après sept saisons au Paris SG.

Un départ qui ne rapportera pas un sou au PSG, contrairement aux deux autres espérés. En effet, les dossiers Mauro Icardi et Leandro Paredes sont désormais considérés comme des priorités. L’attaquant est un terrible fiasco symbolisé par sa saison transparente, entre son problème de couple dévoilé sur la place publique et son rendement catastrophique. Désormais, il entre en fin de rencontre pour simplement fouler la pelouse quelques instants, et Leonardo va absolument devoir le vendre pour limiter la casse. Une poursuite de l’aventure semble impossible, même si le problème est connu : avec un tel salaire, il ne sera pas facile de recaser l’ancien capitaine de l’Inter Milan, même s’il garde une belle cote en Italie.

Paredes envoyé sur le billard

Concernant Paredes, le joueur que Antero Henrique avait fait venir pour une somme folle à l’hiver 2019, ce ne sont pas forcément ses prestations qui sont en cause. Le milieu de terrain a parfois pu se rendre utile par sa qualité de passe et son agressivité, qui a fait de lui le lieutenant de Lionel Messi au PSG mais aussi en sélection argentine. Un peu trop aux yeux de certains, souligne L’Equipe, et le vestiaire parisien n’apprécie pas vraiment cette encore personnalisée de Lionel Messi, qui rendrait presque Paredes intouchable. La direction parisienne a bien compris que cela devait cessé, et le joueur a donc été envoyé se faire opérer de sa pubalgie, pour pouvoir être vendu plus facilement cet été, et ramener un peu de calme dans le vestiaire du PSG. Quitte à laisser Lionel Messi comme seul argentin, ce qui n’est jamais arrivé depuis l’arrivée de QSI à Paris, avec Javier Pastore, Ezequiel Lavezzi puis Angel Di Maria qui ont lancé la mode argentine dans la capitale française.