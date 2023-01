Le PSG vendu par le Qatar, panique à Paris !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs semaines, le PSG multiplie les coups de pression à l’encontre de la ville de Paris avec l’objectif de racheter le Parc des Princes.

Le Paris Saint-Germain a émis le souhait il y a plusieurs semaines d’acquérir le Parc des Princes afin de pouvoir effectuer les travaux nécessaires à son agrandissement. A en croire les informations de L’Equipe, le PSG dispose de plusieurs études d'architectes permettant d’augmenter la capacité du Parc des Princes à 60.000 places sans pour autant étendre ou surélever le stade. Pour effectuer ces travaux, qui permettraient au Paris Saint-Germain de disposer d’un stade à la capacité plus conforme à son statut de géant européen et par ailleurs d’augmenter ses revenus, le club de la capitale doit en revanche devenir propriétaire du Parc des Princes. Ce n’est pas le cas pour l’instant, la faute aux réticences de la mairie de Paris dans ce dossier.

La Ville de Paris craint une vente du PSG par le Qatar

Le quotidien national en sait un peu plus sur les raisons qui poussent Anne Hidalgo à refuser une vente du Parc des Princes au PSG pour le moment. En effet, le journal L’Equipe informe dans ses colonnes que la Ville de Paris a très peu apprécié d’apprendre que Qatar Sport Investment (QSI) négociait l’ouverture du capital du club à hauteur de 10 à 15 % à un partenaire financier extérieur. Anne Hidalgo et ses conseillers ont été d’autant plus échaudés qu’ils n’ont pas été informés de cette ouverture du capital. La Ville de Paris ne connaissant pas de manière officielle les intentions en la matière du propriétaire parisien, elle redoute que l’achat du Parc des Princes n’ait qu’un seul but : valoriser le prix du club lors de futures négociations pour un éventuel rachat total du PSG par des investisseurs.

Autant dire que du côté de la Ville, on craint donc une vente du club par le Qatar, ce qui ne sera pas non plus de nature à rassurer les supporters du Paris Saint-Germain dans les mois à venir. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi s'est toujours montré limpide dans ce dossier. L'Emirat n'a aucune intention de vendre le PSG, et s'il entend racheter le stade, c'est pour engranger enfin des bénéfices dignes de son statut, ce que la Ville de Paris ne lui permet pas de faire actuellement.