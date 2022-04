Trois joueurs du PSG sont impatients d'être à samedi

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Il y a trois ans, le PSG débutait son partenariat avec l'office du tourisme du Rwanda avec le sponsor Visit Rwanda présent sur son maillot. 24 heures après le match parisien à Strasbourg, quelques joueurs de l'effectif vont faire le déplacement à Kigali.

Bien loin des tourments qu'il a connu dans les années 1990, le Rwanda se veut un pays d'avenir dans les années qui arrivent. La nation d'Afrique de l'Est veut notamment être une destination touristique en vue et pour cela elle est entrée dans le monde du football. Les publicités « Visit Rwanda » sont visibles à Arsenal mais aussi au PSG. Le club parisien, l'un des plus médiatisés au monde, est une formidable vitrine pour le pays présidé par Paul Kagamé. Toutefois, être associé au club parisien et ses stars toujours plus nombreuses pourrait représenter encore plus pour une population rwandaise férue de ballon rond.

Le PSG amène enfin ses stars au Rwanda

En effet, apparaître sur la manche de Lionel Messi, Neymar ou Kylian Mbappé c'est bien mais les voir en vrai serait encore plus beau. Et, leurs rêves de voir des joueurs parisiens en chair et en os va être exaucé dès samedi. Dans le cadre du partenariat entre le Rwanda et le PSG, trois joueurs de l'effectif parisien sont attendus à Kigali ce samedi. Il s'agit de Keylor Navas, Sergio Ramos et Julian Draxler comme l'a communiqué l'office du tourisme rwandais.

C'est la première visite de joueurs parisiens dans le pays depuis le début du partenariat en 2019. Si les Rwandais sont impatients de les rencontrer, ces stars parisiennes rêvent elles de voir la faune du pays. « Je vais faire ma valise car je vais au Parc des Volcans. Parce que je veux rencontrer les bébés gorilles… », a déclaré Ramos. « Honnêtement, j'ai hâte d'y aller avec l'équipe pour explorer les Big Five (le Parc National Rwandais) », a confié Draxler. Une opération qui permettra aussi de jauger la popularité du PSG dans un continent émergent comme l'Afrique.