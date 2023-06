Le PSG trop loin de la C1, Kolo Muani s’éloigne

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Très convoité sur le marché des transferts, Randal Kolo Muani pourrait quitter l’Eintracht Francfort cet été. L’attaquant français intéresse notamment le Paris Saint-Germain. Mais le club de la capitale n’est pas le mieux placé pour obtenir sa signature.

Une saison à l’Eintracht Francfort a suffi à Randal Kolo Muani pour se faire un nom en Europe. Arrivé libre l’été dernier, l’ancien joueur du FC Nantes a terminé l’exercice avec 15 buts et 14 passes décisives en Bundesliga, à seulement une longueur des co-meilleurs buteurs du championnat Christopher Nkunku et Niclas Füllkrug. « C'est vrai, j'étais seulement à un but d'être meilleur buteur, regrettait l’avant-centre le mois dernier. J'aurais pu le devenir, mais c'est comme ça, c'est le football. »

Kolo Muani a la tête ailleurs

« Il y a encore d'autres saisons, je suis encore ici pour un long moment, j'ai signé un contrat de cinq ans. Donc, c'est possible de devenir le meilleur buteur la saison prochaine », ajoutait Randal Kolo Muani, prêt à rester au moins une année supplémentaire à l’Eintracht Francfort. C’est du moins ce que l’international tricolore affirmait devant les médias. Car en privé, l’attaquant de 24 ans serait bien déterminé à rejoindre un cador. Le journal L’Equipe décrit un joueur motivé à l’idée de représenter une équipe capable de remporter la Ligue des Champions.

L'avenir de Randal Kolo Muani, pisté par le Bayern Munich et Manchester United, va se décanter



Ce critère risque de ne pas favoriser le Paris Saint-Germain qui fait partie de ses courtisans. D’autant que deux autres équipes ont pris les devants. En effet, le quotidien sportif affirme que Manchester United, ralenti par son rachat en cours, et le Bayern Munich ont lancé des discussions. De son côté, le Real Madrid dit avoir terminé son recrutement et ne serait plus intéressé. Rappelons que le Paris Saint-Germain a également coché les noms de Victor Osimhen (Naples) et de l’Anglais Harry Kane (Tottenham) pour ce poste d’avant-centre.