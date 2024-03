Le Real face à un énorme bug pour Yoro, le PSG aussi

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG vise des joueurs d'avenir dans les prochains mois. Parmi les pistes explorées par les champions de France : Leny Yoro.

La direction du PSG sait qu'il faudra vite rebondir après le départ prochain de Kylian Mbappé au Real Madrid. Un Real Madrid qui veut décidément jouer de vilains tours au club de la capitale française au prochain marché des transferts estival. En effet, les Merengue sont très intéressés par la possibilité de recruter Leny Yoro. Le défenseur central français est même une priorité pour les Espagnols. Cependant, pas mal de choses ne jouent pas en la faveur du Real Madrid, à commencer par les relations entre le club et l'agent du joueur, Jorge Mendes. Au contraire, l'agent portugais entretient de très bons rapports avec Luis Campos. Mais là-aussi, un bug est repéré dans la matrice...

Yoro, le PSG et le Real Madrid ont un problème

Selon les informations de The Athletic, le LOSC se fait de plus en plus une raison de vendre Yoro, surtout à un an de la fin de son contrat. Le Real Madrid et le PSG sont les deux grands favoris pour l'accueillir. Mais comme le rappelle le média, les deux clubs font face à des problèmes de taille dans le dossier. Comme dit plus haut, les relations entre Mendes et le Real Madrid sont mauvaises, tout comme... les relations entre Olivier Létang et Luis Campos, jugées catastrophiques. Il faudra donc qu'un des deux clubs arrive à négocier avec une autre partie qui lui est hostile. A noter enfin que, toujours d'après The Athletic, le Real Madrid est prêt à lâcher l'affaire et laisser la voie ouverte à Paris si les négociations étaient trop compliquées. L'effectif est jugé suffisant par la direction merengue, qui ne veut pas faire de folies. Le choix du joueur devrait aussi accélérer les choses. Pour le moment, le Real Madrid et le PSG n'ont pas pu se départager à ses yeux.