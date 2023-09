Le PSG tombe de haut, Vuksovic signe à Tottenham

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG en rêvait, il va signer à Tottenham. C'est la douche froide pour Paris dans le dossier Luka Vuksovic, un défenseur central de 16 ans qui fait rêver toute l'Europe.

Luis Campos en avait fait une priorité, mais le Paris SG ne va pas pouvoir préparer l’avenir avec ce recrutement en défense. Très jeune défenseur central de l’Hadjuk Split, Luka Vuksovic est considéré par beaucoup d’observateurs comme l’un des joueurs les plus prometteurs à son poste pour les années à venir. En Croatie, on annonçait le PSG très offensif dans ce dossier, avec la volonté de damner le pion aux grands d’Europe qui le suivaient pour récupérer le défenseur de 16 ans, quitte à le laisser à Split encore quelques temps. Un accord avait été trouvé avec le club croate, qui a également donné sa parole à plusieurs formations dont Chelsea, et Tottenham. Et ce sont finalement les Spurs qui ont enlevé la mise, annonce Fabrizio Romano, pour qui l’accord est total et les contrats sont en train d’être rédigés pour être signés prochainement.

Une dernière offre connue à 15 ME

EXCLUSIVE: Tottenham are on the verge of signing Croatian CB top talent Luka Vusković! 🚨⚪️🇭🇷 #THFC



After top project for his development, Vusković only wants Spurs — despite interest from 5 more top clubs.



Personal terms agreed, clubs finalising paperwork.



Here we go ✨ pic.twitter.com/l8eNWvbiwn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2023

Le choix définitif semble donc fait dans ce dossier sur lequel le PSG était annoncé en pole. Une vraie déception pour le club francilien, qui se voyait bien récupérer un joueur qui aurait pu intégrer le groupe professionnel très rapidement s’il avait signé à Paris. Surtout que Pini Zahavi, en étroite relation avec le Paris SG sur plusieurs dossiers, était devenu son agent ces dernières semaines. Cela n’a pas suffi et Tottenham a donc raflé la mise pour un montant qui reste à l’heure actuelle inconnu. Cela devrait se situer au-dessus des 15 millions d’euros, puisque c’était l’offre effectuée par Manchester City pour essayer de recruter le grand défenseur (1,96 m) au printemps dernier. Luka Vuskovic continue en tout cas de battre des records dans son pays, puisqu’il a débuté en professionnel à seulement 15 ans, et est le plus jeune buteur de l’histoire du championnat local.