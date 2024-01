Le père de Mbappé change de camp, le PSG a tout perdu ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Pendant longtemps, Wilfrid Mbappé a semblé être le meilleur avocat du Paris Saint-Germain auprès de son fils. Mais les choses auraient évolué ces derniers mois et pas dans le bon sens pour le club de la capitale.

Kylian Mbappé a récemment confié qu'il n'avait pas encore définitivement fait son choix concernant son avenir, même si plusieurs signaux indiquent que le numéro 7 parisien n'a probablement jamais été aussi proche d'un départ du PSG pour rejoindre le Real Madrid. Mais tant que l'attaquant n'aura pas officiellement parlé, il faut tenter d'interpréter les rumeurs qui arrivent de partout sur ce dossier. Seule certitude, si Kylian Mbappé sera le seul à décider, le Kid de Bondy en parle depuis bien longtemps avec Fayza Lamari, sa maman et conseillère, et Wilfrid Mbappé, son papa plus précisément intéressé par l'aspect sportif. Pendant longtemps, ce dernier a été considéré comme le meilleur atout du Paris Saint-Germain dans le clan Mbappé. Mais ce ne serait plus vraiment le cas.

Le PSG a été trop brutal avec Kylian Mbappé

Enrique Sanz, journaliste de Defensa Central, révèle en cette toute fin de mercato que Wilfrid Mbappé considère désormais que le PSG n'est plus un club avec qui les négociations sont possibles. Origine de ce revirement brutal de l'opinion du père de l'attaquant tricolore ? Les incidents de l'été et la décision prise par Nasser Al-Khelaifi de mettre Kylian Mbappé dans le loft, privant celui-ci de la tournée estivale faite par l'équipe de Luis Enrique en Asie. « Ces journées d'entraînement avec les "indésirables", pendant les mois de juin et juillet, ont marqué Wilfrid Mbappé qui n’a pas pardonné à Nasser Al-Khelaifi, alors que c’est lui, entre autres, qui avait recommandé à son fils de renouveler son contrat au PSG. Mais maintenant, il a considérablement changé d'avis et il est prêt à lui faire comprendre que la prochaine étape est de tenter sa chance au Real Madrid, l'équipe de ses rêves », explique le journaliste du média spécialisé.

Un signal de plus qui ne va pas dans le bon sens pour le Paris Saint-Germain, même si en contrepartie de cette mise à l'écart brutale de l'été dernier, le dirigeant qatari aurait obtenu de Kylian Mbappé qu'il laisse tomber d'énormes primes censées lui être payées cette saison. Une victoire à la Pyrrhus pour Nasser Al-Khelaifi qui sait bien que ces primes ne remplaceront pas Kylian Mbappé dans le vestiaire s'il décide de partir libre l'été prochain au Real Madrid. L'hypothèse d'une annonce dans la foulée du match retour de Ligue des champions contre la Real Sociedad est désormais l'option forte, à moins qu'une nouvelle fuite mette un terme définitif au suspense de plus en plus maigre sur ce sujet.