Le PSG tente le coup Kenan Yildiz

A 19 ans, Kenan Yildiz progresse à vitesse grand V du côté de la Juventus. Le talent du Turc n'a pas échappé aux autres grosses écuries européennes, dont bien évidemment le PSG.

La Juventus a misé sur un rajeunissement de ses troupes pour retrouver les sommets. Cela s'est caractérisé par la venue de Thiago Motta (42 ans) sur le banc ainsi que par l'utilisation massive de jeunes joueurs précoces. Kenan Yildiz en est le meilleur exemple. Couvé par les Bianconeri depuis son arrivée en 2022, le Turc de 19 ans est l'une des belles satisfactions du début de saison. Sa percussion, ses dribbles et sa finition ont été précieux pour le club turinois. Yildiz a inscrit 4 buts toutes compétitions confondues, délivrant également 3 passes décisives. Il confirme peu à peu qu'il est une vraie pépite et que le football européen devra compter sur lui dans un futur proche.

La Juventus peut espérer capitaliser sur lui pendant plusieurs années, à moins de se le faire piquer d'ici-là. Une menace réelle à en croire le journaliste de Sky Sports Allemagne Florian Plettenberg. Comme il l'a publié sur X, plusieurs clubs européens suivent de près l'évolution de Kenan Yildiz. Au milieu de plusieurs clubs anglais, le PSG fait partie des prétendants les plus sérieux.

🚨⚫️⚪️ Kenan #Yildiz is on Manchester United’s shortlist, as revealed on Monday.



However, the 19-year-old top talent is also aware that PSG, Arsenal, and Liverpool are monitoring him. #LFC



The current tendency is that he will continue to play for Juventus in the 25/26 season.… pic.twitter.com/SEyZf4DLjs