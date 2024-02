Le PSG supplie Mbappé de ne rien dire

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le nouveau feuilleton Kylian Mbappé est proche du dénouement. Selon les informations du Parisien, le champion du monde 2018 a choisi de signer au Real Madrid.

Kylian Mbappé devrait prochainement sortir du silence quant à son avenir. C'est du moins ce que les fans et observateurs du PSG espèrent. Plus les jours passent et plus les médias sont unanimes : Mbappé va quitter Paris pour rejoindre le Real Madrid. Problème, aucune communication officielle n'a été faite, que ce soit du côté du joueur, du Paris Saint-Germain ou de la Casa Blanca. Il y a quelques semaines, il se disait que Mbappé informerait d'abord Nasser Al-Khelaïfi de son choix avant de prendre la parole. Pour Le Parisien, Mbappé l'a déjà fait mais une stratégie interne est mise en place.

Mbappé, le PSG sait déjà mais...

Selon le média, l'attaquant français aurait communiqué en interne qu'il ne renouvellerait pas mais sans annoncer sa destination. L'objectif est maintenant que Mbappé ne dise rien publiquement le plus longtemps possible. Pour Sport, « le PSG ne veut pas pas que le footballeur s'explique publiquement pour que le club n'explose pas dans la phase décisive de la saison ». Mais les choses sont désormais claires et le PSG le sait, Mbappé partira en fin de saison. Le Parisien rajoute que sa décision est purement sportive puisque le Real Madrid ne lui versera que la moitié du salaire qu'il perçoit à Paris, même s'il faudra voir quelle prime sera donnée lors de sa signature. Mbappé et son clan vont désormais mettre une stratégie de communication en place. Si le joueur veut officialiser les choses, Paris lui demande de ne pas le faire et d'attendre la fin de la campagne en Ligue des champions. Pour rappel, dès le 14 février prochain au Parc des Princes, le PSG recevra la Real Sociedad en huitième de finale aller de la compétition. Si Luis Enrique doit gérer la pression sportive, la direction doit s'occuper de celle financière et marketing, alors qu'il faudra faire sans Kylian Mbappé. A moins que ce dernier ne nous réserve une énième surprise dont il a le secret.