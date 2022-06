Le PSG sort les muscles, Chelsea et le Milan AC pleurent

Dans : PSG.

Par Sébastien Veyrier

Le PSG est très confiant sur les dossiers Milan Skriniar et Renato Sanches et ne voit aucune raison de précipiter les choses. Chelsea a déjà compris qu'il ne pourra pas lutter pour le Slovaque et le Milan AC ne serait pas une menace pour le joueur du LOSC.

C'est l'un des premiers noms qui est sorti pour le mercato estival du PSG, mais pour le moment, le dossier Skriniar n'a toujours pas été bouclé. Luis Campos et l'Inter Milan discutent depuis plusieurs semaines maintenant et aucun accord n'a encore été trouvé entre les deux clubs. Chelsea s'est immiscé dans le dossier en tentant de profiter de ces négociations qui traînent en longueur. Mais Paris reste de loin le favori et se sait en position de force. L'autre dossier chaud concerne Renato Sanches et là encore, le PSG n'a pas l'intention d'aller trop vite malgré le forcing du Milan AC.

Chelsea s'essouffle pour Skriniar

Les velléités des Blues sur Milan Skriniar ne sont pas passées inaperçues à Paris, mais cela n'a pas suffi à ébranler la confiance parisienne. Au PSG, on sait que le joueur a envie de porter le maillot parisien la saison prochaine et surtout, que l'Inter doit faire rentrer de l'argent assez vite pour continuer son mercato. Les dirigeants du PSG ont convoqué une nouvelle réunion avec leurs homologues de l'Inter Milan dans les heures à venir pour continuer à travailler sur le transfert de Skriniar selon Fabrizio Romano, mais le but n'est pas forcément de trouver un accord rapide. Selon le Corriere dello Sport, Paris a déjà formulé une offre de 60 millions d'euros + 5 millions de bonus. Un montant qui n'est pas loin de convaincre les dirigeants interistes et ce n'est plus qu'une question de détails pour que les deux parties s'entendent. Les dirigeants parisiens savent qu'ils ont la main et d'autant plus depuis que Chelsea a abandonné la piste Skriniar après avoir compris que Paris sera dur à doubler.

L'autre dossier chaud pour Luis Campos concerne le transfert de Renato Sanches. Une fois encore, le PSG a de la concurrence sur le dossier puisque le Milan AC est sur le coup. Mais comme pour Skriniar, les dirigeants du PSG se montrent particulièrement confiants quant à l'issue des discussions avec le LOSC. Les choses se mettent en place tranquillement au Paris Saint-Germain et le club semble avoir compris que la patience pouvait être une vertu lorsqu'il s'agit de mercato.