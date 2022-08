Le PSG refuse des offres ridicules pour Paredes

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A l’instar de Georginio Wijnaldum et Idrissa Gueye, Leandro Paredes est activement encouragé à quitter le PSG.

Au contraire de plusieurs indésirables, Leandro Paredes n’a pas été placé dans le loft mis en place par Luis Campos au Paris Saint-Germain. Cela étant, à l’instar par exemple d’Idrissa Gueye, proche de revenir à Everton, l’international argentin est poussé vers la sortie. En effet, Christophe Galtier et Luis Campos verraient d’un très bon œil le départ de l’ancien joueur de l’AS Roma et du Zénith Saint-Pétersbourg, dont le salaire ne correspond pas vraiment à son rôle de remplaçant dans la capitale française. Selon les informations rapportées ce lundi par la Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin et d’autres écuries italiennes sont toujours intéressées par le profil de Leandro Paredes. Cela étant, le média dévoile que Luis Campos a d’office calmé tout le monde en refusant des offres ridicules pour le joueur du PSG.

Le PSG veut environ 15 ME pour Leandro Paredes

Le média indique par exemple que des équipes, principalement en Italie, ont tenté de recruter Leandro Paredes sous la forme d’un prêt sans option d’achat avec prise en charge partielle du salaire par le PSG. Ce type de proposition a logiquement été refusée sans la moindre hésitation par le club français, qui souhaite bel et bien se débarrasser de Leandro Paredes et de son imposant salaire, mais pas à n’importe quel prix. C’est ainsi que Luis Campos a fixé ses conditions et a fait savoir aux clubs intéressés que pour s’attacher les services de Leandro Paredes, qui demeure tout de même un joueur titulaire avec l’Argentine, il faudra au minimum proposer un prêt avec une option d’achat avoisinant les 15 millions d’euros ou encore mieux, un transfert sec et définitif. Pour l’instant, aucun club n’a comblé les exigences du PSG mais avec la blessure de Paul Pogba, il est fortement possible que la Juventus Turin revienne à la charge. Reste simplement à savoir si le club turinois, qui a consenti quelques efforts cet été avec les imposants salaires de Pogba ou encore de Di Maria, a les moyens de combler les désires du PSG dans le dossier Leandro Paredes.