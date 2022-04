Le PSG prolonge son gardien Lucas Lavallée

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a annoncé dans un communiqué officiel la prolongation de son jeune gardien Lucas Lavallée jusqu’en 2025.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation de Lucas Lavallée pour une année supplémentaire. Le jeune gardien de but est dorénavant engagé jusqu’en 2025 avec les Rouge et Bleu. Arrivé au club en juillet 2021 en provenance du LOSC, Lucas Lavallée a disputé 4 rencontres d'UEFA Youth League cette saison et 13 de Championnat National U19 cette saison. Fréquemment amené à s’entraîner avec l’équipe première, le natif d’Armentières intègre pour la première fois le groupe professionnel en novembre dernier, à l’occasion du déplacement à Saint-Étienne, comptant pour la 15e journée de Ligue 1 » a annoncé le Paris Saint-Germain dans un communiqué officiel publié ce mardi.