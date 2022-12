Le PSG prolonge Messi, un premier accord tombe

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Suite à une première saison compliquée sous le maillot du Paris Saint-Germain, Lionel Messi revit cette année dans le club de la capitale française. Si bien qu’il envisage maintenant de prolonger son contrat. Le PSG va tout faire pour en tout cas.

Si Lionel Messi est actuellement concentré sur le dernier très grand objectif de sa carrière, à savoir de remporter la Coupe du Monde 2022 avec sa sélection d’Argentine, La Pulga va rapidement devoir prendre une décision par rapport à son avenir à Paris. En fin de contrat en juin prochain, le sextuple Ballon d’Or ne devrait toutefois pas se retrouver au chômage, comme c’est actuellement le cas de Cristiano Ronaldo, son rival de toujours. Tout simplement parce que l’ancienne star du Barça a de grandes chances de prolonger son contrat au PSG. C’est en tout cas ce qu’a expliqué Nasser Al-Khelaifi.

« Nous parlerons après la Coupe du Monde »

« Certainement que Messi veut rester plus longtemps à Paris. Il est très heureux, vous pouvez le voir avec l'équipe nationale. Si un joueur n'est pas content, vous verrez que sa performance n'est pas bonne en équipe nationale. Il a joué de manière fantastique cette saison pour nous, il a marqué beaucoup de buts et fait beaucoup de passes décisives. Donc, ce que nous avons convenu ensemble, c’est qu'après la Coupe du Monde, on ira s'asseoir ensemble. Mais les deux parties sont très heureuses, donc nous parlerons après la Coupe du Monde », a lancé le président du PSG sur Sky Sports News, fier de souligner qu'il a déjà avancé avec Lionel Messi, et qu'il a déjà un accord pour discuter d'une prolongation.

Pas encore la MLS pour Messi

Une déclaration cash qui montre que Messi a clairement envie de poursuivre son aventure à Paris, débutée en 2021. Annoncé du côté de la MLS en vue de la saison prochaine, l’attaquant de 35 ans a donc de sérieuses chances de rester au Parc des Princes une ou deux saisons de plus. Ou du moins de se pencher sur la question et de l'étudier sérieusement, ce qui est déjà un joli premier pas. Au grand bonheur des suiveurs de la L1, qui apprécient de voir Messi à l'œuvre tous les week-ends sur les pelouses françaises. Cette nouvelle serait aussi bonne pour le PSG qui garderait une légende du foot dans son effectif. En tout cas, le FC Barcelone n'apparait toujours pas comme un concurrent de l'équipe parisienne dans ce dossier, tant les déclarations de Joan Laporta ne résonnent pas vraiment dans l'esprit de l'Argentin, qui n'a toujours pas digéré la façon dont se sont passées les choses lors de son départ. Une rancune tenace et qui fait clairement les affaires du PSG à l'heure actuelle, même si la saison est encore longue, et que beaucoup de choses peuvent se passer.