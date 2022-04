Le PSG prêt à payer 10 ME pour éjecter Ramos

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Souvent blessé depuis son arrivée l’été dernier, Sergio Ramos n’a que très peu joué avec le Paris Saint-Germain. La direction francilienne aimerait se débarrasser du défenseur central, quitte à lui payer le reste des salaires prévus dans son contrat. Mais pour le moment, l’Espagnol refuse de quitter la capitale française.

Finalement, Sergio Ramos n’était pas un si gros coup. Récupéré libre l’été dernier, après son désaccord avec le Real Madrid, le défenseur central de 36 ans n’a pas tenu le rôle attendu au Paris Saint-Germain. Et pour cause, l’Espagnol a passé l’essentiel de sa saison à l’infirmerie. Sergio Ramos n’a disputé que sept matchs toutes compétitions confondues, dont aucun en Ligue des Champions, pour seulement quatre titularisations au total. On est évidemment loin du nouveau patron annoncé il y a quelques mois.

Si l’on en croit la presse espagnole, l’ancien joueur du FC Séville ressemble davantage à un indésirable. En effet, le site de Todofichajes croit savoir que le Paris Saint-Germain a montré la sortie à Sergio Ramos. Le club de la capitale française lui aurait signifié qu’il ne comptait plus sur lui la saison prochaine et qu’il devait se trouver une porte de sortie. Rappelons que le défenseur central s’était engagé jusqu’en juin 2023. Du coup, le Paris Saint-Germain serait même prêt à le libérer en lui payant le reste de ses salaires prévus dans son bail, à savoir un montant de 10 millions d’euros !

Sergio Ramos : “J'aimerais jouer entre 4 et 5 ans de plus à haut niveau puis vivre une autre expérience. J'ai deux ans au PSG, on va essayer d'en faire trois et puis on verra. Tant que le physique tient, je pense réussir à garder l'esprit concentré”



— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 11, 2022

Et les Parisiens ne sont pas les seuls à tout tenter pour le convaincre de partir. Toujours selon la même source, l’Inter Miami, avec qu’il se serait entendu pour une arrivée après son passage au Paris Saint-Germain, aimerait l’accueillir plus tôt que prévu. Le propriétaire de la franchise de Major League Soccer, un certain David Beckham, ferait actuellement le forcing, en vain. Récemment, Sergio Ramos a confié à Prime Video qu’il se voyait rester à Paris un ou deux ans de plus. Reste à savoir s’il parviendra à enchaîner les matchs à un bon niveau.