Le PSG prépare un énorme coup au mercato

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Renato Sanches arrive, mais tout l'état-major du PSG s'évertue à garder secrète la piste d'un joueur qui peut tout changer au mercato parisien.

Il reste un mois de mercato, et le PSG prépare toujours ce qui pourrait être son plus beau coup. Luis Campos est en effet en train de finaliser l’arrivée de Renato Sanches en provenance de Lille, un club qu’il connait bien pour y avoir mis les pieds avec Christophe Galtier par le passé. Le Portugais viendra renforcer le milieu de terrain parisien et apportera son explosivité, à condition qu’il parvienne à se maintenir suffisamment en forme physiquement pour peser sur les choix de son entraîneur. Après Vitinha, c’est la deuxième recrue dans ce secteur de jeu qui a souvent été jugé comme le point faible du Paris SG, notamment dans sa capacité à peser dans les grands matchs. Les deux Portugais devraient donc faire beaucoup de bien, mais le champion de France va définitivement passer dans une autre dimension à ce niveau dans les prochaines semaines.

Seko Fofana plait, mais n'est pas la priorité

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

En effet, L’Equipe dévoile ce jeudi que le PSG travaille sur une piste restée pour le moment totalement secrète, et qui consiste à recruter un milieu de terrain de dimension physique supérieure, pour apporter du poids dans ce secteur de jeu. L’arrivée prochaine de Renato Sanches ne marquera donc pas la fin du mercato parisien. Luis Campos et Antero Henrique estiment que le PSG manque de taille et de puissance au coeur du jeu, et ils ont déniché une cible prioritaire, dont le nom n’a absolument pas filtré. Un mystère total donc même si le profil de Seko Fofana plait. Mais le joueur du RC Lens n’est pas la priorité parisienne, Luis Campos estimant qu’il n’est pas l’élément parfait pour la recherche menée à ce niveau. Seuls indices, il s’agirait d’un joueur qui évolue à l’étranger actuellement, mais qui a déjà connu la Ligue 1 par le passé. Ces dernières années, le PSG a par exemple été associé à des joueurs comme Tiémoué Bakayoko, qui pourrait entrer dans ce profil, mais Luis Campos ciblerait tout de même un élément dans une meilleure passe de sa carrière si c’est pour renforcer le PSG et acheter quelqu’un qui pourrait intégrer le 11 de départ.

Deux pistes murmurées tout de même

Bernardo Silva au PSG, Campos tente un coup de folie https://t.co/EWMxIS3fEv — Foot01.com (@Foot01_com) August 3, 2022

Ces informations ont déjà le don de mettre le feu à cette deuxième partie du mercato, qui s’annonce mouvementée au PSG, avec de nombreux départs à enregistrer, un groupe volontairement resserré, mais probablement encore une ou deux arrivées en plus. Et pour ce fameux homme mystère au milieu, plusieurs noms ont été associés au champion de France, certains suiveurs parisiens rappelant que Fabinho, pièce maitresse de Liverpool et ancien joueur de Monaco, cochait plusieurs cases même s’il semble quasiment impossible d’aller chercher le Brésilien des Reds. L’autre nom murmuré est celui de Geoffrey Kondogbia, l’ancienne pépite du RC Lens qui a parcouru l’Europe et évolue désormais à l’Atlético de Madrid. Des pistes en tout cas travailléesen toute discrétion, ce qui met forcément en appétit les supporters du PSG pour ce mois d’août.