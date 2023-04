Le PSG prend le risque de fâcher Mbappé !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG aura pas mal de chantiers à régler cet été lors du marché des transferts. Parmi les dossiers que le club de la capitale doit gérer, la prolongation de contrat (ou non) de Leo Messi.

Quand Leo Messi a rejoint le PSG à l'été 2021, l'Argentin a signé un contrat de 2 ans, plus une année en option. En juin prochain, ou même avant, le champion du monde devra donc décider s'il veut ou non continuer dans la capitale française. Si la tendance était à une prolongation de contrat il y a encore quelques mois, tout a changé. Il faut dire que l'élimination du PSG en Ligue des champions, couplée à un projet qui devient de plus en plus flou, ont de quoi inquiéter la Pulga. Aussi, son niveau de jeu n'a pas toujours été au rendez-vous. Pris en grippe par une partie des fans du PSG, Leo Messi semble condamné à un départ. Heureusement pour lui, le Barça, l'Arabie saoudite et la MLS lui font les yeux doux. Mais c'est aussi le cas de... Kylian Mbappé !

Mbappé met son grain de sel

Selon les informations de Mundo Deportivo, le Français jouerait de son poids en interne pour convaincre Leo Messi de rester au PSG. Le média précise que le champion du monde 2018 serait persuadé que la Pulga a encore un avenir et de belles choses à apporter à Paris la saison prochaine. Défini comme proche sur et en dehors des terrains avec Leo Messi, Kylian Mbappé sait que l'Argentin est un élément très précieux pour lui faire marquer des buts.

L'ancien du Barça est meilleur passeur de Ligue 1 avec 15 buts et a encore régalé Mbappé contre Angers vendredi soir. Reste à savoir si les arguments de Kylian Mbappé seront suffisants pour convaincre son partenaire, apparemment plus enclin à revenir du côté du Barça. Surtout que la saison prochaine, de nouveaux joueurs devraient débarquer, également susceptibles de servir l'ancien de Monaco. Ce sera en tout cas la nouvelle mission de Luis Campos, plus que jamais sous pression avant l'intersaison du PSG. Et le club parisien, n'a visiblement pas envie de faire de gros efforts de séduction pour convaincre La Pulga de conserver le maillot parisien sur ses épaules. Au point de vexer un Mbappé persuadé que ce n'est pas là où se situe le problème à Paris pour pouvoir remporter la Ligue des Champions. En tout cas, il ne fait guère de doute que Messi va essayer de rejoindre le Barça cet été, sans que le PSG ne le retienne vraiment.