Le PSG pourrait refuser cet énorme sponsor mondialement connu

Par Alexis Rose

Considéré comme l’un des plus grands clubs du monde niveau marketing, le Paris Saint-Germain espère grandir encore un peu plus dans les années à venir. L’arrivée de nouveaux grands sponsors est à l’étude.

Racheté par le Qatar il y a plus de 10 ans maintenant, le club de la capitale française fait aujourd’hui partie des mastodontes du football mondial au même titre que Manchester City, le Real Madrid, le Barça ou le Bayern Munich. Doté d’un énorme budget de 700 millions d’euros environ, le PSG peut compter sur le soutien de gros partenaires, que ce soit Nike, Qatar Airways ou All, qui versent tous énormément d’argent pour financer le fonctionnement du club parisien. Mais Paris ne compte pas s’arrêter là et souhaite trouver de nouveaux sponsors pour poursuivre son expansion et continuer son développement à l'international.

Audi veut débarquer au PSG

🚨 EXCL. Le constructeur allemand Audi s’est rapproché du PSG pour devenir sponsor.



Paris doit cependant s’y retrouver, Audi veut que le club participe à une Audi Cup chaque été, tandis que Paris préfère continuer les tournées dans le monde, plus intéressantes financièrement. pic.twitter.com/eI8Tc3rMNi — SPORTS ZONE (@SportsZone__) October 15, 2023

Pour cela, le PSG va viser des marques mondialement reconnues prêtes à verser une belle somme d’argent. À l’image d’Audi ? Si l’on en croit les dernières informations de Sports Zone, la marque de voitures allemandes veut investir au PSG. « Le constructeur allemand Audi s’est rapproché du PSG pour devenir sponsor. Paris doit cependant s’y retrouver. Audi veut que le club participe à une Audi Cup chaque été, tandis que Paris préfère continuer les tournées dans le monde, plus intéressantes financièrement », explique le média spécialisé sur son compte Twitter. Partenaire principal du Bayern depuis plus de 20 ans, Audi chercherait donc à placer ses pions au PSG. Une nouvelle montrant que le club parisien est ultra-attractif sur le marché, grâce notamment à Kylian Mbappé, la star du football mondial. Malgré un projet sportif pas forcément parfait, avec toujours zéro Ligue des Champions au compteur, le PSG dispose maintenant d’une grande marque au niveau économique.