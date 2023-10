PSG ‍: « ‍Putain la vache ‍! ‍», Ekitike a choqué le LOSC

Dans : PSG.

Poussé vers la sortie cet été, Hugo Ekitike est pourtant resté au Paris Saint-Germain. L’attaquant français n’a pas trouvé de destination, principalement à cause de son salaire. C’est effectivement cet obstacle qui a immédiatement refroidi le LOSC et son président Olivier Létang.

Hugo Ekitike a sans doute compris le message. Sauf hécatombe dans le secteur offensif de Luis Enrique, l’attaquant du Paris Saint-Germain ne jouera pas. L’ancien joueur du Stade de Reims avait disputé les huit dernières minutes face à Lorient (0-0) le 12 août, dans le cadre de la 1ère journée de Ligue 1. Et depuis, plus rien ! L’indésirable n’est plus jamais réapparu sur les pelouses quelle que soit la compétition.

Ekitike écarté au PSG

Ce n’est pas vraiment une surprise compte tenu de la rude concurrence. Sans oublier l’épisode qui a agacé la direction. Pour rappel, Hugo Ekitike avait refusé l’offre de l’Eintracht Francfort alors que son départ en Allemagne aurait pu faciliter l’arrivée de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain. Le président Nasser Al-Khelaïfi n’avait pas du tout apprécié et se serait bien débarrassé de son avant-centre en fin de mercato.

Le problème pour le dirigeant, c’est que le Français possède un salaire énorme. On parle de revenus mensuels bruts à 600 000 euros. Beaucoup de prétendants se sont donc heurtés à cet obstacle financier en tentant de le recruter. A commencer par le LOSC et son président Olivier Létang qui, en tant qu’ancien dirigeant du Paris Saint-Germain, a essayé de faire jouer ses contacts.

« Je viens aux informations. Qu'est-ce que vous allez faire avec Ekitike ? Avec quelles conditions ? », a demandé le patron de Lille, dans des images de la Ligue de Football Professionnel. Son interlocuteur lui a alors donné les chiffres. « C'est combien ? Ah ouais ? Putain la vache ! Merci pour les renseignements. Au moins j'ai la confirmation que pour nous c'est impossible », a rigolé Olivier Létang, surpris par le salaire du flop parisien.