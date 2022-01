Le PSG ne sait pas quoi faire avec Icardi !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

C’est l’un des grands dossiers de l’hiver pour le Paris Saint-Germain. Leonardo s’interroge sur la possibilité de se débarrasser de Mauro Icardi, qui est très loin de son niveau affiché lors de sa première année au club.

Son salaire n’est pas superficiel, contrairement à son rang dans la hiérarchie parisienne en attaque. L’Argentin a toujours annoncé qu’il se sentait bien à Paris, et qu’il ne comptait pas quitter le PSG cet été. Mais en coulisses, son épouse et représentante Wanda Nara adorerait un retour en Italie, et elle sonde régulièrement la Juventus, le seul club de Série A qui a les moyens et les ambitions de le faire signer. Il faudra toutefois que chacun fasse d’énormes concessions, et notamment le PSG. En effet, le club turinois n’envisage qu’un prêt sans option d’achat, affirme Gianluca Di Marzio. Une solution qui ne plait bien évidemment pas à Leonardo, qui n’a pas envie de récupérer son avant-centre dans 6 mois après qu’il ait donné un coup de main à la Juventus.

La Juventus hésite, le PSG aussi

Pour le moment, les contacts sont légers entre les deux clubs, et cette situation pourrait durer encore quelques semaines. Une solution à l’arrache est toujours envisagée dans la dernière ligne droite du mercato. Le mois de janvier, et le niveau de jeu affiché par Mauro Icardi, pourrait donc peser. Car il faut le dire, même si l’ancien capitaine de l’Inter Milan n’a pas beaucoup pesé cette saison, le PSG n’a pas tant d’attaquants de pointe que ça dans son effectif derrière lui, et une blessure ou une suspension devant pourrait affaiblir les Parisiens en deuxième partie de saison. Le mois de janvier est encore long, et le PSG est pour le moment aussi indécis que la Juventus dans ce dossier.