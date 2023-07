Le PSG ne progresse plus, Al-Khelaifi dézingue Anne Hidalgo

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

En parallèle de la présentation de Luis Enrique au PSG, le feuilleton de la vente du Parc des Princes est revenu sur la table. Nasser Al-Khelaifi n'a pas digéré l'attitude de la mairie de Paris qui gêne selon lui la progression du PSG en Europe.

Montrer les muscles et faire le ménage dans les dossiers, tel était le programme du PSG ce mercredi à Poissy. Le club parisien a pu présenter son nouveau et magnifique centre d'entraînement tout comme son ambitieux nouvel entraîneur Luis Enrique. Au niveau des points noirs, Nasser Al-Khelaifi a été tout aussi transparent. Devant les médias, il s'est penché sur l'avenir de Kylian Mbappé mais aussi sur la question du stade. Le PSG veut racheter depuis plusieurs mois le Parc des Princes mais la mairie de Paris se montre intransigeante sur un accord et sur un prix. Le club parisien a du se positionner sur le Stade de France et pense aussi à construire une autre enceinte.

Anne Hidalgo ennemie déclarée du PSG ?

Deux plans B mais surtout deux moyens de pression sur la maire de Paris, Anne Hidalgo. Le PSG a besoin de posséder et d'agrandir son stade pour faire face à la concurrence européenne. Une problématique encore abordée ce mercredi par le président parisien, lequel n'a pas manqué de se plaindre de l'attitude de la municipalité. Pour lui, la fermeté d'Anne Hidalgo est incompréhensible et s'apparente presque à un sabotage des ambitions du PSG.

🔴🔵 Pour Nasser Al-Khelaïfi, le refus de la mairie de Paris de vendre le Parc des Princes au PSG pose un problème pour les investisseurs intéressés par une entrée au capital du clubhttps://t.co/prKSL0N4IP — RMC Sport (@RMCsport) July 5, 2023

« Les investisseurs, leur obsession c'est le stade. Partout où vous allez, tous les grands clubs sont propriétaires de leur stade. […] La maire a mon numéro. Je serais ravi de la rencontrer à tout moment. […] La maire de Paris bloque littéralement les investissements au PSG », a t-il lâché notamment au micro des journalistes présents. A l'instar du cas Mbappé, Nasser Al-Khelaifi montre encore une fois que le PSG est agacé de ne pas avoir le dernier mot sur un dossier comme celui du stade. Une sortie qui rassurera les supporters parisiens, lesquels comprennent que la priorité du PSG est bien d'avoir le Parc des Princes et pas le Stade de France.