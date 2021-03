PSG : Le père de Marquinhos et deux enfants séquestés

Dans : PSG.

Angel Di Maria et Marquinhos ont vécu une sale soirée dimanche, et ce lundi on apprend que le braquage du domicile du père du capitaine du PSG a été particulièrement violent.

On commence à en savoir plus sur les événements intervenus chez Angel Di Maria et chez le père de Marquinhos dimanche soir en plein match PSG-Nantes. Si la femme et les filles de l’ailier argentin n’ont pas du faire face physiquement aux cambrioleurs, il en va tout autrement en ce qui concerne Marcos, le père du défenseur brésilien, lequel était en compagnie de ses deux filles de 13 et 16 ans dans son domicile de la région parisienne. Selon Le Parisien, c’est en sortant dans son jardin afin de donner à manger à ses chiens que le père de Marquinhos a fait face à deux hommes. Et pour réussir à entrer dans le domicile, les assaillants ont frappé « au visage, sur le thorax et dans les côtes » l’homme de 52 ans.

Le PSG enchaîne les soucis de sécurité avec ses joueurs

Ensuite, les deux malfrats ont fouillé toute la maison et sont repartis avec des sacs de luxe, des bijoux et 2.000 euros en liquide, non sans avoir enfermé le père de Marquinhos et ses deux filles dans un dressing. Ayant réussi à se libérer, Marcos a immédiatement prévenu la police, laquelle est rapidement arrivée sur place. « Personne n'a souffert et tout le monde va bien. Plus de peur que de mal », a indiqué, via les réseaux sociaux, la femme du capitaine du Paris Saint-Germain histoire de rassurer tout le monde. Comme le rappelle le quotidien francilien, depuis le début de l'année 2021, outre Angel Di Maria et Marquinhos, Mauro Icardi et Sergio Rico ont également été cambriolés. De quoi inciter Nasser Al-Khelaifi et Leonardo à réfléchir sur de nouvelles mesures de sécurités à mettre en plus.