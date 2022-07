Le PSG n'a jamais voulu Dybala et il n'est pas le seul

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

En fin de contrat à la Juventus Turin, Paulo Dybala ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine. Si l'Inter et Manchester United sont les favoris pour l'accueillir, le PSG a aussi été cité dans le dossier. Mais, Gianluca Di Marzio a mis fin à cette rumeur infondée.

Dès que des très bons joueurs offensifs sont disponibles sur le marché, le PSG est obligatoirement cité dans la presse européenne. Au vu de la puissance financière du club parisien, cela peut paraître normal. Toutefois, bon nombre de ces bruits sont particulièrement exagérés voire carrément inventés. Ce fut le cas pour Paulo Dybala. L'Argentin est en fin de contrat à la Juventus Turin et il devrait s'en aller au cours de l'été. Si l'Inter Milan est apparu comme le grand favori pour obtenir sa signature, les choses apparaissent aujourd'hui plus compliquées.

Le PSG et les gros d'Europe ne veulent pas Dybala

C'est alors que certains journalistes ont émis l'hypothèse d'un intérêt du PSG pour la Joya. Son profil pourrait convenir à merveille au onze parisien. Mais, pas le temps de rêver pour les supporters parisiens. Le spécialiste italien du mercato Gianluca Di Marzio est venu remettre de l'ordre dans le dossier Dybala. Selon lui, le PSG n'a jamais été intéressé par Dybala, pas plus que les autres grosses écuries européennes.

« Man City, Chelsea, le Real Madrid, Barcelone, le PSG ou le Bayern Munich, les six plus grands clubs d’Europe avaient d’autres projets. Liverpool a signé Nunez, Man City a signé Haaland, le Bayern a signé Mané. Dybala n’était pas en tête de liste », a t-il confié dans une interview pour le journal allemand Wett Freund. Heureusement pour Paulo Dybala, Manchester United n'est pas aussi exigeant et apparaît comme une destination réaliste pour l'Argentin.