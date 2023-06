Le PSG lâche 6 ME, la révolution commence mercredi

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Au PSG, les mouvements à venir seront nombreux. Si les officialisations tardent à tomber, ce n'est plus qu'une question de temps. Tout va se décanter très rapidement désormais.

Le PSG reprendra l'entrainement au début du mois de juillet. Avant cela, le club de la capitale va devoir passer la seconde dans certains dossiers importants. Car à l'heure actuelle, c'est toujours Christophe Galtier qui est l'entraineur des champions de France. L'ancien coach de Saint-Etienne et le PSG négocient toujours pour une rupture de contrat à l'amiable, ce qui prend plus de temps que prévu. Ensuite, Paris pourra annoncer la venue de Luis Enrique et de ses premières recrues estivales. A ce sujet, Le Parisien vient d'apporter des précisions importantes.

Galtier s'en va avec 6 millions d'euros

🔵 INFO LE PARISIEN | La fin officielle de l’ère Christophe Galtier doit intervenir en milieu de semaine, sûrement dès mercredi



C’est Luis Enrique qui va lui succéder. Son contrat est en cours de finalisationhttps://t.co/fquAi3xAjQ — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) June 25, 2023

Le média indique ces dernières heures que le PSG et Christophe Galtier n'ont plus que des détails à régler pour officialiser leur séparation. Pour partir de la capitale à un an de la fin de son contrat, le technicien français va toucher 6 millions d'euros. Le Parisien croit savoir que l'annonce du départ de Galtier va intervenir la semaine prochaine, sans doute mercredi. Dans la foulée, Luis Enrique sera intronisé coach du PSG. Le média précise que l'ancien du Barça est déjà au travail et a validé les arrivées de Lee Kang-In (Majorque) et de Lucas Hernandez (Bayern Munich). A propos de ces deux joueurs, « les pourparlers entrent dans la phase finale, après l’obtention de l’accord des joueurs, avec la négociation du prix de la transaction, ce qui n’est jamais simple », précise notamment Le Parisien.

Concernant Bernardo Silva, grand objectif du mercato estival du PSG, le dossier ne serait pas plus avancé que cela pour le moment malgré des prises de contact. Enfin, Paris peut déjà compter sur les signatures actées de Milan Skriniar (Inter Milan), Marco Asensio (Real Madrid) et Manuel Ugarte (Sporting Lisbonne). Tout ce beau monde sera, si tout se passe comme prévu, annoncé une fois le départ de Galtier et l'arrivée de Luis Enrique officialisés. Ensuite, la nouvelle révolution parisienne pourra avoir lieu. Encore un peu de patience donc pour les fans du club de la capitale.