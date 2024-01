Le PSG l'aime beaucoup trop, le Bayern n'a aucune chance

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le mercato hivernal n'a pas encore livré toutes ses surprises du côté du PSG. Peu utilisé cette saison, Nordi Mukiele pourrait quitter le navire francilien.

Le PSG a la volonté de se renforcer encore lors de ce mercato hivernal. Si Lucas Beraldo a signé en provenance de Sao Paulo, Gabriel Moscardo n'a pas pu en faire autant après un problème au pied lors de sa visite médicale. Avec en plus la longue blessure de Milan Skriniar, la direction francilienne veut s'offrir les services d'un latéral gauche mais aussi d'un milieu de terrain. Et afin d'avoir un peu plus de liquidités, des ventes sont espérées. Ce n'est pas forcément le cas pour Nordi Mukiele, l'ancien de Leipzig est fortement courtisé par le Bayern Munich, qui en fait même une priorité cet hiver.

Mukiele, le PSG a pris une décision forte

Selon les informations de Bruno Salomon de France Bleu Paris, le PSG a bel et bien reçu une offre des Bavarois. Mais le deal ne devrait pas aller au bout. « Confirmation le PSG a bien reçu une offre pour le prêt de Nordi Mukiélé de la part du Bayern Munich. Le club va refuser cette offre. Mukiélé est considéré comme un "très bon joueur" de l'effectif nous explique un proche du dossier », a notamment indiqué via son compte X le journaliste, alors que le Bayern voulait inclure une option d'achat à 25 millions d'euros. S'il est amené à rester dans la capitale, Mukiele sait que son crédit s'épuise. Avec l'absence d'Achraf Hakimi, parti à la Coupe d'Afrique des Nations, l'international français aura l'occasion de se montrer et de prouver à son entraîneur qu'il peut être une solution pour l'avenir, comme il l'avait fait pendant de longues semaines la saison passée sous les ordres de Christophe Galtier.