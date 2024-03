Désiré Doué change d’agent et vise le PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec Rennes jusqu’en 2026, Désiré Doué va changer d’agent et intégrer l’écurie de Moussa Sissoko. Celui qui représente Ousmane Dembélé aimerait placer le crack des Bretons au PSG.

Auteur de 3 buts et 5 passes décisives depuis le début de la saison, Désiré Doué est encore un jeune à développer mais son profil unique fait de lui l’un des joueurs les plus prometteurs de Ligue 1 à son poste de milieu offensif. Du haut de ses 18 ans, le crack du Stade Rennais a déjà de nombreux courtisans, notamment en Allemagne où plusieurs clubs l’ont identifié comme l’un des prospects à ne pas rater lors du prochain mercato. Les amoureux du championnat de France espèrent néanmoins que Désiré Doué va rester encore quelques années en Ligue 1, à Rennes… ou ailleurs. Après avoir misé sur Bradley Barcola l’été dernier, le Paris Saint-Germain pourrait se montrer sensible au talent de Désiré Doué.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stade Rennais F.C. (@staderennaisfc)

L’entourage du joueur va en tout cas faire son maximum pour cela puisque selon les informations de Sport Zone, le milieu offensif rennais de 18 ans va changer d’agent et passer dans la galaxie de Moussa Sissoko, comme Ousmane Dembélé ou encore Randal Kolo Muani avant lui. L’agent expérimenté basé à Londres a un objectif en tête : envoyer Désiré Doué au Paris Saint-Germain. « L’agent français aimerait bien le placer au PSG, mais les discussions n’ont pas encore débuté. Plusieurs clubs sont déjà sur le joueur, qui considère l’idée d’un départ cet été » écrit le compte spécialisé sur X. Autant dire que ce dossier sera à suivre de très près car au vu de l’influence et des réseaux de Moussa Sissoko, il ne serait pas si étonnant de voir le PSG s’intéresser brutalement à Désiré Doué lors du prochain mercato estival. D’autant plus lorsque l’on sait qu’une place va se libérer dans le secteur offensif avec le départ à venir d’un certain Kylian Mbappé.