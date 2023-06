Le PSG finit sa saison par une défaite lamentable

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Pour son dernier match de la saison, le champion de France 2022-2023 a été battu à domicile par Clermont (2-3). Une sortie de route totalement ratée pour Lionel Messi, Sergio Ramos et probablement Christophe Galtier.

Le PSG avait beaucoup de choses à célébrer ce samedi soir, et notamment le 11e titre de Champion de France, mais également les derniers matchs de Lionel Messi et Sergio Ramos sous le maillot parisien. En plus, le club de la capitale et ses supporters envoyaient un message à Sergio Rico, hospitalisé dans un état très grave à Séville. Et ce soutien très émouvant au gardien de but remplaçant a été la seule « réussite » d’une soirée sportivement médiocre. Pourtant, le PSG pensait avoir fait le plus dur en menant 2-0 avec des buts de Ramos (16e) et Mbappé (21e sp).

⌛️ C'est terminé. Déjà champion pour la 1️⃣1️⃣ème fois de son histoire, le Paris Saint-Germain s'incline dans cette dernière rencontre de la saison. #PSGCF63 #ÁnimoSergioRico pic.twitter.com/Y6jvWFU6YX — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 3, 2023

Mais Clermont n’était pas venu au Parc des Princes pour faire du tourisme, et les visiteurs marquaient deux fois et égalisaient logiquement avant la pause (Gastien 24e et Zeffane 45e), Kyei ratant même un penalty (37e). Après la pause, le Paris Saint-Germain sombrait totalement, ne montrant strictement plus rien. Et Kyei (63e) donnait un avantage amplement mérité à Clermont (2-3). Le reste du match était complètement insipide, et Paris finissait sa saison sous les sifflets de supporters ulcérés par ce match une fois de plus raté. L'Emir du Qatar et Nasser Al-Khelaifi, qui étaient présents dans les tribunes, savent qu'il y aura du travail cet été. Et dans les prochains jours, des décisions fortes sont attendues.