Le PSG et son entraînement payant, la cash-machine bat des records

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera très attendu dimanche soir prochain sur la pelouse du Stade Vélodrome en Ligue 1. Les champions de France doivent notamment une revanche à leurs fans après l'élimination en Coupe de France.

Le PSG est entré dans le vif de sa saison depuis quelques semaines. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette période n'est pas de tout repos pour le club la capitale. Si Paris a retrouvé le chemin de la victoire à l'arrachée face au LOSC le week-end passé, ce n'est pas vraiment l'optimisme qui règne au PSG. Surtout avant un déplacement qui s'annonce périlleux au Stade Vélodrome. Car l'OM, en plus de marcher sur l'eau depuis le début de l'année 2023, a récemment éliminé les champions de France en Coupe de France. Un affront qui n'est toujours pas passé pour les fans du club parisien. Des fans qui seront présents en masse vendredi lors d'une séance d'entérinement ouverte au public qui aura lieu au Parc des Princes...

Le PSG se frotte les mains, les fans seront nombreux mais...

Plus de 25 000 billets ont été écoulés (vente ou réservation abonné) pour l'entraînement du PSG au Parc des Princes. ❤💙



Petit coup de pression pour les joueurs avant le Classique et le match retour face au Bayern ? 👀



(RMC Sport) pic.twitter.com/HeGn21NWxj — Footballogue (@Footballogue) February 22, 2023

Le PSG a en effet décidé de marquer le coup juste avant le Classique face à l'OM. D'après les informations d'RMC, les fans seront nombreux à venir garnir les travées du Parc des Princes puisque 25 000 billets ont déjà trouvé preneur ce mercredi matin. Le média rajoute qu'en tribunes, entre 500 et 1000 membres du CUP seront présents et que des messages devraient être passés via des banderoles. Compte tenu de la dynamique actuelle au PSG, et même si le CUP a récemment donné son soutien total aux joueurs avant le Classique face à l'OM, certains messages pourraient être cinglants et mettre un peu plus la pression sur les joueurs mais aussi sur le duo Luis Campos - Christophe Galtier, déjà très critiqué. A noter que cette séance programmée ce vendredi au Parc des Princes aura lieu 17h30 et 18h30. Et certains fans ne sont pas contents non plus des prix proposés pour cet événement. Les prix des places pour le grand public sont compris entre 5 et 10 euros. Trop pour un entrainement de seulement une heure. Cependant, le PSG peut se frotter les mains car les rentrées d'argent ne seront pas négligeables.