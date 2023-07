Le PSG et Mbappé en guerre, Madrid vise l'humiliation

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Remonté contre Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a décidé de mettre son attaquant à l’écart. Le Real Madrid pourrait profiter des tensions. Mais les Madrilènes préfèrent attendre que la situation empire.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le Real Madrid ne sautera pas sur l’occasion. La Maison Blanche a forcément pris connaissance de la situation de Kylian Mbappé, mis à l’écart et poussé vers la sortie s’il refuse de prolonger. Mais d’après Frédéric Hermel, le plus espagnol des journalistes français, les Merengue, trahis par l’attaquant du Paris Saint-Germain l’année dernière, agissent maintenant avec davantage de prudence et se méfient de tout ce qui concerne ce dossier très sensible.

L’offre saoudien a été faite oralement et déjà faite au #PSG avant la mise à l’écart. Elle est à trois chiffres et bien au dessus du record de Neymar. https://t.co/azLnEKhNfC — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 22, 2023

« Le sentiment qu'il y a à Madrid, c'est qu'il n'y a pas une confiance absolue dans la parole de Mbappé, a relayé le spécialiste du foot espagnol sur RMC. Ce qu'il s'est passé la saison passée est resté en travers de la gorge de beaucoup de monde, dont certains dirigeants. » De plus, le club dirigé par Florentino Pérez se retrouve en position de force en cas de négociation.

« Le Real Madrid est dans une situation extrêmement confortable et a tout à gagner à attendre, a confirmé le journaliste. Quand il y avait cette lettre de Mbappé qui était sortie, mes contacts au Real me soutenaient qu'il s'agissait d'une histoire entre Mbappé et le PSG, et Pérez était persuadé que Mbappé ne pourrait pas venir cet été. On soupçonne d'ailleurs qu'il ait un accord avec le Real pour 2024 pour ne pas avoir à payer d'indemnité de transfert et qu'il touche une belle prime. »

Le Real ne mettra pas 200 M€

« La position du Real Madrid depuis cet été, c'est que cette affaire est interne et qu'ils ont intérêt d'attendre fin août, a poursuivi Fred Hermel. Le football espagnol n'a pas d'argent, le Real Madrid est dans une situation correcte, mais vient de dépenser un milliard pour le nouveau Bernabeu. Donc, ils n'ont pas 200 millions d'euros à mettre dans le dossier Kylian Mbappé si dans un an, ils peuvent l'avoir gratuitement. La stratégie de Florentino Pérez, c'est de laisser s'envenimer les choses et d'arriver après pour offrir une sortie de crise. »

Ainsi, les Madrilènes pourront négocier un montant abordable. « Le Real Madrid ne mettra pas 200 millions. Ils doivent rendre des comptes aux supporters, aux socios. La folie Mbappé est retombée, il sera accueilli beaucoup moins chaudement qu'il y a un an. Des supporters et des journalistes pensent qu'il s'est moqué du Real il y a un an. Donc les gens n'accepteraient pas qu'on dépense trop d'argent pour Mbappé », a prévenu le journaliste, qui exclut également l’hypothèse d’une énorme prime à la signature, même en cas d’arrivée libre l’année prochaine.

Ce dimanche, les médias espagnols confirment que pour l'instant le Real Madrid n'a pas fait la moindre offre au Paris Saint-Germain pour la star tricolore. Et cela même si de son côté Le Parisien indique que Nasser Al-Khelaifi a renoué le contact direct avec Kylian Mbappé, ce qui n'était plus le cas depuis plusieurs semaines. Déterminé à faire prolonger son numéro 7 ou à le vendre, le PSG a reçu des offres, dont l'une colossale arrivée d'Arabie Saoudite (400 millions par saison pour Mbappé), mais pense toujours que le champion du monde 2018 a déjà un accord secret avec le Real Madrid. L'énorme coup de pression mis sur le meilleur buteur de l'histoire du club en l'excluant de la tournée au Japon et en laissant entendre qu'il pourrait être mis sur la touche pendant la saison portera-t-il ses fruits ? On aura rapidement la réponse.