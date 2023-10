Le Real fait sa spéciale avec Kimpembe, le PSG va hurler

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ces dernières années, le Real Madrid s’est spécialisé dans le recrutement de défenseurs centraux libres en signant Rüdiger ou encore Alaba pour zéro euro. Désireux de poursuivre en ce sens, Florentino Pérez a ciblé Presnel Kimpembe.

De gros investissements sur des jeunes prospects offensifs tels que Bellingham, Vinicius ou encore Endrick et des coups très malins dans le secteur défensif avec des joueurs libres comme Rüdiger et Alaba, la stratégie du Real Madrid sur le marché des transferts est limpide depuis plusieurs années. Et cela fonctionne plutôt bien puisque sur les deux dernières saisons, le club merengue a décroché une Ligue des Champions et une Liga. L’été prochain, Florentino Pérez a bien l’intention de poursuivre avec la même stratégie.

Au niveau des joueurs libres, Kylian Mbappé est ciblé, ce n’est pas une nouveauté. Mais alors que le Real Madrid adore recruter des défenseurs en fin de contrat, El Gol Digital confirme les informations parues il y a quelques semaines dans la presse espagnole en indiquant que Presnel Kimpembe est le choix n°1 du club madrilène pour renforcer son arrière garde. La défense du Real Madrid a déjà fière allure avec Nacho, Rüdiger, Alaba et Militao. Mais entre les blessures et les suspensions, Carlo Ancelotti est parfois un peu short à tel point que lors du dernier match, il a utilisé Aurélien Tchouaméni en défense centrale.

Kimpembe cible n°1 du Real en défense

C’est ainsi que le Real Madrid aimerait recruter un joueur de plus dans ce secteur de jeu, pas forcément un titulaire indiscutable dans l'imédiat mais un joueur capable de titiller les Rüdiger ou encore Alaba à terme. Le profil de Presnel Kimpembe plait beaucoup : le défenseur central de l’Equipe de France a une grosse expérience, un profil de stoppeur gaucher très puissant et une capacité à bien relancer avec le ballon. Il a tout de la doublure idéale à David Alaba aux yeux du Real, dont les dirigeants sont prêts à prendre le risque de recruter ce joueur trop souvent blessé ces deux dernières années puisqu’il sera libre. Une belle prime à la signature serait alors promise à Presnel Kimpembe. Mais le dossier est loin d’être bouclé car le PSG pourrait également se positionner pour prolonger son joueur, lequel a par ailleurs la cote en Premier League, où Chelsea le suit de longue date.