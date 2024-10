Le PSG et Marcus Thuram, déjà des soucis ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Selon la presse italienne, le PSG est chaud sur Marcus Thuram dans l’optique du prochain mercato. Mais en réalité, l’attaquant de l’Inter Milan est loin de faire l’unanimité au sein de l’état-major parisien.

Le Paris Saint-Germain a besoin de renforts dans le secteur offensif, et tout le monde est globalement d’accord pour s’accorder sur ce point. Le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid a laissé un vide que pour l’instant, aucun attaquant n’a réussi à combler dans la capitale française. Bradley Barcola et Ousmane Dembélé réalisent un bon début de saison, mais Gonçalo Ramos s’est vite blessé, tout comme Marco Asensio, tandis que Randal Kolo Muani est toujours aussi peu considéré par Luis Enrique. Il ne serait donc pas surprenant de voir le PSG foncer sur un avant-centre l’été prochain et dans cette optique, un nom revient avec insistance, notamment dans la presse italienne depuis plusieurs jours.

Toujours aussi efficace avec l’Inter Milan, Marcus Thuram serait une cible du Paris Saint-Germain afin de renforcer son attaque. L’idée du club parisien serait d’associer l’ex-buteur du Borussia Mönchengladbach à ses compatriotes Dembélé et Barcola afin de former un trio offensif 100% français. Mais les informations de la presse italienne sont mises à mal en ce début de semaine puisque selon le compte insider PSG Inside Actu, il n’y a absolument aucun intérêt de la part du champion de France en titre pour le n°9 de l’Inter. « Rapidement pour répondre à deux ou trois membres, Thuram (Inter Milan) n'est pas une cible du PSG à ce jour » a publié le compte insider, pour qui le Paris SG n’a donc aucunement l’intention de dégainer une offre à l’Inter pour Marcus Thuram dans les mois à venir.

La rumeur Thuram au PSG démentie

Du côté de la presse italienne, on évoquait pourtant un réel intérêt de la part du board parisien, à tel point qu’une proposition avoisinant les 85 millions d’euros était dans les tuyaux. Cette piste est vraisemblablement à oublier pour les supporters du club francilien et ce n’est pas tant une surprise quand on sait que Luis Enrique demande à ses buteurs une forte participation au jeu et une réelle finesse technique pour répondre aux exigences du technicien italien. Sans lui faire offense, cela ne correspondait pas vraiment au portait-robot de Thuram, un pur avant-centre redoutable dans la profondeur et surtout dans le jeu aérien.