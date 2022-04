Le PSG drague Salah, c’est pour remplacer Messi !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le coup de folie sur le PSG est possible pour cet été, et une offre folle pourrait tomber pour Lionel Messi. Les Parisiens ont déjà une idée pour la suite.

Très concentré sur l’avenir de Kylian Mbappé, qu’il tente à tout prix de retenir, le Paris SG sait qu’il ne peut pas non plus tout miser sur un seul homme. Il faut préparer la suite, si jamais son numéro 7 venait à changer de cap pour rejoindre le Real Madrid. Recruter un autre attaquant de premier plan est forcément un objectif de la direction, surtout que le coup de théâtre pourrait être plus important que prévu. En effet, le journal espagnol AS affirme que David Beckham et son Inter Miami tentent de manière de plus en plus convaincante de faire venir Lionel Messi aux Etats-Unis cet été. Un projet qui a toujours intéressé l’Argentin, même si ce dernier se voyait plutôt traverser l’Atlantique à la fin de son contrat avec le PSG, en 2023 au plus tôt.

Une offre folle de Miami pour Messi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Mais le journal espagnol assure que la franchise de Major League Soccer commence à croire en ses chances, et ce pour deux raisons. Il y a tout d’abord l’échec retentissant sur le plan sportif de Lionel Messi au PSG. Même s’il a affiché son envie de rétablir la barre la saison prochaine, la déception est immense et peut amener le Paris SG, et notamment son propriétaire l’Emir du Qatar, à changer son fusil d’épaule. L’autre raison, c’est l’offre colossale que s’apprête à faire David Beckham, qui a convaincu quelques investisseurs de mettre le paquet pour l’arrivée du joueur sept fois Ballon d’Or, et d’en faire le porte drapeau du championnat américain. Même si son salaire n’atteindra pas ce qui lui est proposé au Paris SG, l’offre va lui permettre de se payer le luxe d’un gros contrat sur plusieurs années, dans une ville qu’il connait bien puisqu’il y est déjà propriétaire de biens immobiliers.

Mohamed Salah très important pour le PSG

El Inter Miami, quiere a #Messi... y el #PSG, a #Salah



La franquicia de la MLS sopesa fichar al argentino en este verano y si eso sucede, el club parisino piensa en el egipcio para su delantera.

Con @AndiOnrubia https://t.co/JJZHlWACJN via @diarioas — Mirko Calemme (@mirkocalemme) April 1, 2022

Ce scénario serait tout de même une sacrée surprise pour le Paris SG, qui a pu au moins s’appuyer sur l’arrivée de Lionel Messi pour enchainer les gros contrats et la croissance marketing du club. Mais en plus d’annoncer le possible départ de l’ancien barcelonais pour Miami, AS dévoile aussi le nom de celui qui va lui succéder. Pour le journal espagnol, cette place libre déboucherait sur le forcing du PSG pour faire signer Mohamed Salah. A un an de la fin de son contrat, l’Egyptien est jugé comme la recrue rêvée par les dirigeants parisiens, à la fois sur le plan sportif et marketing, l’impact du Pharaon sur le monde arabe étant énorme. Une opportunité prise donc très sérieusement au sein du PSG, même si Lionel Messi est encore très loin d’avoir signé à Miami pour cet été.