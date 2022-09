Le PSG de Galtier, c’est du jamais-vu

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Opposé au Paris Saint-Germain ce samedi en Ligue 1, le FC Nantes devra s’appuyer sur sa lourde défaite contre les Parisiens (4-0) au Trophée des Champions. Un souvenir marquant pour les coéquipiers d’Evann Guessand.

Hormis l’AS Monaco, qui était parvenue à revenir du Parc des Princes avec un point (1-1), tous les adversaires du Paris Saint-Germain quittent la pelouse avec la même sensation. Celle d’une lourde défaite méritée face à des Parisiens largement supérieurs. Le FC Nantes en fait partie après la leçon prise au Trophée des Champions en juillet dernier. Mais près d’un mois plus tard, l’équipe d’Ivan Guessand compte bien montrer un autre visage contre ce même adversaire ce samedi soir.

🗣 | Galtier 🇫🇷 pour PSG TV :



"C'est un contexte différent du Trophée des champions. On va jouer dans un stade complet, ils ont changé d'organisation depuis notre dernière rencontre."#FCNPSG | #PSG pic.twitter.com/3T7B30lnIF — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 2, 2022

« Une revanche ? Oui. Nous avons perdu ce Trophée des Champions contre eux il n’y a pas longtemps. Le calendrier nous donne l’opportunité de prendre une revanche. On a besoin de motivation, de courage et de beaucoup d’éléments moteurs pour faire un gros match, a confié l’attaquant nantais, marqué par la précédente confrontation. On savait ce que valait le PSG. Nous voir perdre n’était pas une surprise pour le public. Néanmoins, On a su rester solidaires, même à la pause quand on était menés 2-0. On a gardé l’espoir de retourner la situation. »

« Le PSG plus fort que la saison dernière ? Oui. Personnellement, je n’ai jamais vu un PSG à ce niveau-là, s’est étonné l’ancien Niçois, qui a fréquenté l’entraîneur parisien Christophe Galtier. Je ne sais pas si c’est le coach qui change quelque chose, ou les joueurs qui ont changé de mentalité. Ils sont passés un ou deux crans au-dessus. Pour rivaliser avec ce genre d’équipes, on devra aussi passer un ou deux crans au-dessus. Ça doit venir de nous. » Le match parfait sera effectivement nécessaire contre ce Paris Saint-Germain qui a peut-être enfin trouvé l’entraîneur qu’il lui fallait.

Le PSG à l'image de Galtier

« Je ne sais. En tout cas, ça leur réussit bien, a constaté Evann Guessand. J’aime bien sa façon de faire ressortir l’âme de compétiteur qui est en nous. A l’entraînement, comme en match, il veut toujours nous voir gagner. C’est un homme de caractère. C’est l’image que dégage cette équipe de Paris actuellement. Il est aussi fort dans le relationnel. Quand il a des joueurs à disposition, c’est un vrai leader, il tire ses troupes vers l’avant. » Peu efficace au Gym la saison dernière, la philosophie de Christophe Galtier fonctionne beaucoup mieux dans la capitale.