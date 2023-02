Le PSG contacte Zidane, menace sur Galtier !

Dans : PSG.

Christophe Galtier sent la pression monter à tous les niveaux à l'approche des matchs couperets. La presse espagnole annonce que Zinedine Zidane prépare déjà son arrivée au PSG pour la fin de saison.

Après six premiers mois exemplaires, Christophe Galtier commence déjà à déchanter depuis la trêve de la Coupe du monde. L’entraineur parisien a retrouvé un groupe décontenancé par le rendez-vous au Qatar, avec des états de forme et d’esprit disparates. Cela s’est ressenti sur le jeu, les résultats mais aussi dans les attitudes des joueurs stars. Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, quand ils jouent ensemble, laissent presque de côté les phases défensives, alors que ce n’était clairement pas le cas en début de saison. Un essoufflement qui arrive au mauvais moment, puisque si le PSG a repris le large en tête avec les résultats de ce week-end notamment, il y a un choc contre le Bayern Munich qui se profile.

Zidane associé au PSG

Et pour cette rencontre phare de Ligue des Champions, le Paris SG sera certainement privé de Kylian Mbappé, mais aussi peut-être de Neymar. Des circonstances défavorables qui n’aident pas à la sérénité, alors que tout le monde à Paris sait bien que la saison ne se juge qu’aux performances en Ligue des Champions. Et si Christophe Galtier voulait un supplément gratuit de pression, il suffit pour lui d’entendre le nom de Zinedine Zidane.

L’entraineur français a été snobé par les Bleus cet hiver, puisque la FFF a prolongé Didier Deschamps sur le long terme après ses bons résultats avec l’équipe de France. Résultat, bientôt deux ans après son départ du Real Madrid, Zidane est libre de s’engager avec le club de son choix et il ne cache plus qu’il a désormais envie de retrouver un banc de touche ambitieux. Ce ne sera pas en Angleterre, où sa méconnaissance de l’anglais le freine totalement. Ce pourrait être au Real Madrid, où il fait partie des prétendants si jamais Carlo Ancelotti, dont la cote est en baisse, devait céder sa place. Son nom est également murmuré à la Juventus, qui cherche à repartir de zéro après de nouveaux ennuies juridico-financiers, mais cela voudrait dire une saison sans Ligue des Champions, et sans grands objectifs collectifs.

Résultat, la piste du PSG, déjà évoquée l’été dernier, se réchauffe chaque jour. Le Qatar rêve depuis longtemps de s’offrir la légende du football français, qui a été son ambassadeur il y a quelques années, quand l’Emirat cherchait à obtenir la Coupe du monde 2022. En fin de saison dernière, Zidane se réservait certainement pour l’équipe de France, son grand rêve qui n’a donc pas pu s’accomplir. Mais désormais, en dehors de la présence de Christophe Galtier sur le banc, tous les feux sont au vert pour une arrivée l’été prochain.

Zidane décisif pour garder Messi

Ainsi, selon Todo Fichajes, le contact a déjà été établi entre le PSG et le clan Zidane, pour discuter d’une arrivée pendant l’intersaison. De son côté, le compte @PSGInside_Actus confirme qu'effectivement le sujet Zizou pourrait rapidement revenir à la Une du côté de Paris : « Par contre je préfère vous le dire en avance. Nous allons entendre reparler de Zidane au PSG ... Je peux pas en dire plus. » Dans des conditions similaires à celles des discussions précédentes, l’ancien coach du Real Madrid est donc déjà prêt à prendre les commandes de la formation de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, des joueurs qu’il rêve de diriger. Ce serait même vu pour le Paris SG comme une double bonne opération, puisque le fait d’être dirigé par « Zizou » inciterait même l’Argentin à prolonger son contrat, lui qui admire clairement l’ancien « 5 » de l’ennemi madrilène. Un avenir qui serait donc gagnant pour tout le monde ou presque, même si à l’heure actuelle, Christophe Galtier ne doit pas trop goûter le fait d’être déjà mis aux oubliettes alors que les matchs importants de la saison n’ont pas encore débuté.